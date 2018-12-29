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Yılbaşı partisinde kullanılacak uyuşturucular, yastık içinden çıktı

Çorlu'da yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi düzenleneceği ihbarı üzerine baskın yapılan evde, yastığın içine gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 17:28
Yılbaşı partisinde kullanılacak uyuşturucular, yastık içinden çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin yılbaşında uyuşturucu partisi düzenleneceğini belirlediği eve yaptığı operasyonda, yastığın içine gizlenmiş satışa hazır eroin ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yılbaşı gecesi uyuşturucu partisi düzenleneceği ihbarı üzerine hareket geçti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yastık içine gizlenmiş 230 fişek satışa hazır eroin ele geçirdi. 

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan S.Ç. ile O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, bulundurmak, nakletmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 17:28
  1. Tekirdağ
  2. Çorlu
  3. uyuşturucu operasyonu

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