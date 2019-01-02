0553 313 94 23

Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz vatandaş, hayatını kaybetti

Manisa'da yılbaşı akşamı sahte alkollü içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:48
Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz vatandaş, hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez (48) öldü. Sönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak.

Yılbaşı akşamı sahte alkollü içki içtiği iddia edilen Engin Sönmez, sabaha karşı sokakta, yere yığılmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:48
  1. İzmir
  2. Manisa
  3. Salihli
  4. Evsiz vatandaş
  5. Sahte içkiden öldü
  6. Engin Sönmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebeğimi emzikten nasıl kurtardım?
    1. Bebeğimi emzikten nasıl kurtardım?
    2. Savunma sanayinde 10 dev proje!
    3. Adanaspor'da ikinci yarı hazırlıkları..
    4. CHP İstanbul ilçe belediye başkan..
    5. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    6. Emzik sorunu
    7. Hindistan'da kadınlar tartışmalı..
    8. AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan..
    9. Diyarbakır'da askeri hareketlilik!..
    10. Mutsuzluk ölümlerden ölüm beğen der..
    11. Üniversitede dehşet! Hocasını bıçak ve..
    12. AK Parti İzmir Kemalpaşa belediye..
    13. 20 metrelik su kuyusuna düşen yavru..
    14. Yunanistan'dan "kahraman" göçmenlere..
    15. İyi partiden Ak Partiye geçen ilçe..
    16. Amatör balıkçı, oltayla 8 kiloluk..
    17. 7 aylık kızıyla eşinden dayak yeyince,..
    18. Hamamda zehirlenen kadınlar hastaneye..
    19. "Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi..
    20. Yılbaşı gecesi sahte içki içen evsiz..
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Hala elinizde bu para varsa... Aman dikkat! Bu sene son
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi! Görenler inanamadı
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    Almanya'da skandal uygulama! Bir cinsiyeti daha tanıdılar
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    İran endişeli! Türkiye ve Suudi Arabistan öne çıktı
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar
    Cumhur İttifakı'na destek vereceğini açıklayan BBP'den flaş karar