Yılancık hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

YILANCIK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ:

Mikrobun kendini belli etmeye başlaması ile birlikte kişide yorgunlu, halsizlik, sürekli devam eden bitkinlik durumu gözlenir.

Kişide ateşin yükselmesi gözlenir. Ateşle birlikte titremelerin meydana gelmesi mümkündür.

Mikrobun bulaştığı kişinin yüz bölgesinde hızlı bir şekilde kırmızı lekeler meydana gelmeye başlar.

Derinin normal kısmı ile hastalığını kendini gösterdiği kısmı belirgin bir şekilde ayrılmaya başlar. Bu ayrılma sanki yılan kıvrılmasına benzediği için hastalığın adı da buradan gelmektedir. Hastalığın belirdiği kısımlar parlak bir hal alır, ve temas edildiğinde daha kaygan bir cilt haline geldiği farkedilir.

Haslığı geçiren kişinin dili sürekli paslı ve ağız bölgesi de devamlı olarak kuru bir hal alır.

Yüz bölgesinde başlayan kızarıklıklar ilerleyen zamanlarda farklı bölgelere de yansımaktadır.

Uyku sırasında sık sık uyanmalar meydana gelir, hastalığı geçiren kişi rahat bir şekilde uyuyamaz. Çoğunlukla kabuslar görülüp, terlenmiş bir biçimde uykudan uyanılır.

Tedavi süreci ilerledikçe vücut üzerinde meydana gelen kırmızı lekeler pul pul olup dökülmeye başlar. Zamanlar ateşte düşmeler gözlenir, ve ağız bölgesindeki kuruluk yavaş yavaş geçer.

Hastalık hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın, farkedildiği anda doktora gidilmesi gerekir. Çünkü hastalık süresinde gelen ateş tehlikeli durumlara yol açabilmektedir.

Ayrıca hastalığa sebep olan mikrop kana karışıp tüm vücuda yayılırsa daha şiddetli bir hastalık geçirilmesi mümkündür. Bu yüzden en kısa sürede tedavi olunup hastalık ciddi boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınmalıdır.

YILANCIK HASTALIĞINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

Vücut temizliğine çok önem verilmelidir.

Deriden kıl koparılmaması gerekir. Kıl koparmak hastalığın meydana gelmesine neden olabilmektedir.

Deri üzerinde oluşan sivilcelerin kaşınması da mikrobun deriye yerleşmesine kolaylık sağlamaktadır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.