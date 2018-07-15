0553 313 94 23

Yılancık hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Yılancık hastalığı insan derisi üzerinde oluşan iltihap nedeniyle beliren bir hastalık çeşididir. Hastalığa sebep olan mikrop Amil isminde, yuvarlak ve küçük bir biçimdedir.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:07
Yılancık hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

YILANCIK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ:

Mikrobun kendini belli etmeye başlaması ile birlikte kişide yorgunlu, halsizlik, sürekli devam eden bitkinlik durumu gözlenir.

Kişide ateşin yükselmesi gözlenir. Ateşle birlikte titremelerin meydana gelmesi mümkündür.

Mikrobun bulaştığı kişinin yüz bölgesinde hızlı bir şekilde kırmızı lekeler meydana gelmeye başlar.

Derinin normal kısmı ile hastalığını kendini gösterdiği kısmı belirgin bir şekilde ayrılmaya başlar. Bu ayrılma sanki yılan kıvrılmasına benzediği için hastalığın adı da buradan gelmektedir. Hastalığın belirdiği kısımlar parlak bir hal alır, ve temas edildiğinde daha kaygan bir cilt haline geldiği farkedilir.

Haslığı geçiren kişinin dili sürekli paslı ve ağız bölgesi de devamlı olarak kuru bir hal alır.

Yüz bölgesinde başlayan kızarıklıklar ilerleyen zamanlarda farklı bölgelere de yansımaktadır.

Uyku sırasında sık sık uyanmalar meydana gelir, hastalığı geçiren kişi rahat bir şekilde uyuyamaz. Çoğunlukla kabuslar görülüp, terlenmiş bir biçimde uykudan uyanılır.

Tedavi süreci ilerledikçe vücut üzerinde meydana gelen kırmızı lekeler pul pul olup dökülmeye başlar. Zamanlar ateşte düşmeler gözlenir, ve ağız bölgesindeki kuruluk yavaş yavaş geçer.

Hastalık hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın, farkedildiği anda doktora gidilmesi gerekir. Çünkü hastalık süresinde gelen ateş tehlikeli durumlara yol açabilmektedir.

Ayrıca hastalığa sebep olan mikrop kana karışıp tüm vücuda yayılırsa daha şiddetli bir hastalık geçirilmesi mümkündür. Bu yüzden en kısa sürede tedavi olunup hastalık ciddi boyutlara ulaşmadan kontrol altına alınmalıdır.

YILANCIK HASTALIĞINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER:

Vücut temizliğine çok önem verilmelidir.

Deriden kıl koparılmaması gerekir. Kıl koparmak hastalığın meydana gelmesine neden olabilmektedir.

Deri üzerinde oluşan sivilcelerin kaşınması da mikrobun deriye yerleşmesine kolaylık sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:07
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın aile
  5. hastalık
  6. yılancık hastalığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den OHAL hakkında yeni açıklama!
    1. AK Parti'den OHAL hakkında yeni..
    2. Fenerbahçeli yıldızdan flaş ayrılık..
    3. 4 bin 811 metrede şehitleri andı
    4. Ağızda acı tat neden olur?
    5. Meclis Başkanı Yıldırım konuşuyor
    6. Terör devleti İsrail, çocuklar video..
    7. 15 Temmuz şehitleri için Hasandağı'na..
    8. Kocaman eleştiriler almıştı! Şok..
    9. TSK'da rütbe terfilerine yeni düzenleme
    10. Bankalarda servet unuttuk! Hepsi..
    11. Yılancık hastalığı nedir? Belirtileri..
    12. Ünlü hukukçudan ABD'ye FETÖ uyarısı!
    13. Dinozor Emin 'macera' deyip 15..
    14. Yalova'da korkunç kaza: 2 ölü!
    15. Erdoğan açıklamıştı! Müjdeler bir bir..
    16. Başkan Erdoğan konuşuyor
    17. FETÖ'nün mahrem yapılanmasını deşifre..
    18. Tatil cennetinde yangın!
    19. Formula 1 efsanesi Schumacher'den kötü..
    20. Pişman olan hırsız çaldığı altınları..
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!