Yıl sonunda ne kadar olacak? Boykot edilen Mastercard'tan ciro açıklaması

Filistin'de katliam yapan terörist İsrail'e verdiği destekten dolayı boykot edilen Mastercard ‘Perakende Rönesansı Raporu’nu yayınladı.

Mastercard raporuna göre küresel AR/VR e-ticaret pazarının 2027 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşması; küresel sosyal medya üzerinden yapılan ticaret gelirlerinin 2024 yılında 700 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

Raporun ilgi çekici bazı verileri şöyle;

- Çevrimiçi alışveriş yapanların yüzde 80'i, yapay zeka tabanlı kişiselleştirmenin çevrimiçi deneyimlerini geliştirdiğine inanıyor.

- Hızlı büyüyen şirketler, daha yavaş büyüyen şirketlere göre kişiselleştirmeden yüzde 40 daha fazla gelir elde ediyor.

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- Ankete katılanların yarısından fazlası, alışverişlerinde botları, sanal asistanları ya da AR/VR ve AI uygulamalarını kullanmak istediklerini söylüyor.

- Yapay zeka asistanlarını kullanan katılımcıların üçte ikisi bu deneyimden memnun kalmamış ve yaklaşık yüzde 20'si tekrar denemeyi düşünmediklerini belirtiyor.

- Küresel AR/VR e-ticaret pazarının 2027 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.

- Küresel sosyal ticaret gelirlerinin 2024 yılında 700 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.

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