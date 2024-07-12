Yıl sonunda ne kadar olacak? Boykot edilen Mastercard'tan ciro açıklaması
Ambargo altında tutulan Filistin'de katliam yapan terörist İsrail'e verdiği destekten dolayı boykot edilen Mastercard'ın yayınladığı ‘Perakende Rönesansı Raporu’na göre; küresel AR/VR e-ticaret pazarının 2027 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşması; küresel sosyal medya üzerinden yapılan ticaret gelirlerinin 2024 yılında 700 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.
Filistin'de katliam yapan terörist İsrail'e verdiği destekten dolayı boykot edilen Mastercard ‘Perakende Rönesansı Raporu’nu yayınladı.
Mastercard raporuna göre küresel AR/VR e-ticaret pazarının 2027 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşması; küresel sosyal medya üzerinden yapılan ticaret gelirlerinin 2024 yılında 700 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.
Raporun ilgi çekici bazı verileri şöyle;
- Çevrimiçi alışveriş yapanların yüzde 80'i, yapay zeka tabanlı kişiselleştirmenin çevrimiçi deneyimlerini geliştirdiğine inanıyor.
- Hızlı büyüyen şirketler, daha yavaş büyüyen şirketlere göre kişiselleştirmeden yüzde 40 daha fazla gelir elde ediyor.
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- Ankete katılanların yarısından fazlası, alışverişlerinde botları, sanal asistanları ya da AR/VR ve AI uygulamalarını kullanmak istediklerini söylüyor.
- Yapay zeka asistanlarını kullanan katılımcıların üçte ikisi bu deneyimden memnun kalmamış ve yaklaşık yüzde 20'si tekrar denemeyi düşünmediklerini belirtiyor.
- Küresel AR/VR e-ticaret pazarının 2027 yılına kadar 120 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.
- Küresel sosyal ticaret gelirlerinin 2024 yılında 700 milyar dolara yaklaşması bekleniyor.
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