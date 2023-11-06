Yıl başından bu yana yüzde 100 kazandırdı!

Haziran ayından bu yana ilk kez üç hafta üst üste yükseliş performansı gösteren kripto para piyasasının yıl başından bu yana yükseliş performansı %100’ü aştı. Böylece hali hazırda yılın en çok kazandıran majör yatırım aracı olan Bitcoin, derecesini geliştirmiş oldu.

Bitcoin en son 2020 yılında %100’ün üzerinde bir yükseliş performansı göstermişti. Bu bilgiler ışığında yeni güne bakacak olursak, Bitcoin haftanın ilk iş gününe 35.000$’ın kıyısında başladı. Ethereum ise 1.880$’dan alıcı buluyor.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, günün gelişmelerini değerlendirdi.

Faiz artırım döngüsünün sonu

Makro gündem açısından yoğun bir haftayı geride bıraktık. Fed kararı, Powell’ın para politikası mesajları ve tarım dışı istihdam rakamlarını aldığımız bir haftaydı. Tarım dışı istihdam ve PMI verileri sonrası makro ekonomik zayıflığın devam etmesi FED faiz artırım döngüsünün sonuna geldiğimizin öncü göstergeleri oldu. Bu sebeple hisse senedi piyasasında kısa süreli bir ralli görülürken, kripto para piyasaları da nispeten bu olumlu havadan faydalandı. Bitcoin 35.000$ kıyısından yeni haftaya başladı. Şu an sabah saatlerinde 34.900$’dan alıcı buluyor.

Gözler bu veri akışına çevrildi

Haftayı %1 civarı yükselişle kapatan Bitcoin hafta sonu tekrar 35.000$’ın üstüne çıksa da kalıcılık sağlayamadı ve hemen bu bölgenin altında işlem görüyor. Ethereum ise Bitcoin’in son iki haftada görece daha yüksek bir performans göstermesinin ardından %5,5’luk yükseliş ile geçtiğimiz hafta aradaki farkı bir miktar kapattı.

Toplam değeri 1,3 trilyon doları aşan kripto para piyasası geçtiğimiz hafta %4,5’lik bir yükseliş kaydetti. Yeni haftada makro gündem nispeten sığı olsa da Fed başkanı Powell’ın, çarşamba ve perşembe günlerinde konuşmaları takip edilecek. Kripto para piyasası ise gözünü daha çok perşembe günü yapılacak olan SEC ve Ripple toplantısına çevirecek.

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