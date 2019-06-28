Yıkım ekibi işbaşında! CHP'li belediye kemeri yerle bir etti
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi büyük bir çevre katliamı gerçekleştirerek üzerinde ay yıldızın bulunduğu Tuzlugöl Kemeri'ni yerle bir etti.28 Haziran 2019 Cuma 23:02
Yeniakit.com.tr
Gezi Parkı'nda ağaçlar kesiliyor diye ortalığı savaş alanına çeviren çapulcuların en büyük destekçisi olan CHP, yerel seçimlerin ardından kazandığı belediyelerde birçok çevre katliamı gerçekleştiriyor.
CHP'li Zeydan Karalar’ın Belediye Başkanı olduğu Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan'da bulunan Tuzlugöl Kemeri'ni hiçbir gerekçe göstermeden yıkma kararı aldı. Çevre sakinleri yaşanan olaya tepki gösterirken sözde çevreci takılan kesimin CHP’li belediyenin bu talanına ses çıkarmaması ikiyüzlülük olarak yorumlandı.
Taha İşgüven Parkını da yıkmışlardı
CHP'li belediye, birkaç gün önce 'Ebenin Parkı' olarak bilinen Taliha İşgüven parkını yıkarak büyük bir skandala imza atmıştı.
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