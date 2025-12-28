  • İSTANBUL
Yıkılan tarihi yapılar aslına uygun restorasyonla küllerinden doğdu

Yıkılan tarihi yapılar aslına uygun restorasyonla küllerinden doğdu

6 Şubat depremlerinin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da, kentin hafızası olan tarihi yapılar "Asrın İnşası" kapsamında tek tek ayağa kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törenlerle, Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii ve Hatay’ın ana vatana katılma kararının alındığı tarihi Meclis Binası aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden kapılarını açtı.

Hatay’da 455 bininci afet konutu kura çekimi ve anahtar teslimi ile tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında tamamlanan kültür ve tarih yatırımlarını da yerinde inceledi. Toplu açılış töreni kapsamında, Anadolu’nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii ile birlikte Kuseyri Konakları ve beş kütüphane Hataylıların hizmetine sunuldu. Binlerce yıllık geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapan Hatay’daki programa; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey protokol katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte katıldıkları toplu açılış töreni, deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya sürecinde gelinen aşamayı da ortaya koydu.

Anadolu'nun ilk camisi yeniden ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Hatay’da yedi eserin restorasyonunun tamamlanarak hizmete alındığını bildirdi. Ersoy, bu kapsamda Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii’nin yeniden ibadete açıldığını, 19’uncu yüzyıldan günümüze ulaşan Kuseyri Konakları’nın ise Hatay Medeniyetler Kütüphanesi olarak kullanıma sunulduğunu ifade etti.

 

Bakan Ersoy ayrıca, Hatay Edebiyat Müze Kütüphanesi, Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi, İskenderun ve Reyhanlı İlçe Halk Kütüphaneleri ile Nuriye Ulviye Civelek Çocuk Kütüphanesi’nin de hizmete alındığını belirtti.

Bu yedi eser için toplamda 1 milyar 12 milyon liranın üzerinde proje yatırımı gerçekleştirildiğini kaydeden Ersoy, deprem bölgesi genelinde yıkık ve hasarlı olduğu tespit edilen 377 vakıf kültür varlığından 109’unun restore edildiğini, kalan eserlerin de 2026 Haziran ayı itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

