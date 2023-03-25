Yetkili isim bombayı patlattı: Yerli hava savunma füzeleriyle donatılacak!
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstif (İ) sınıfı fırkateynlerin yerli hava savunma füzeleriyle donatılacağını açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, katıldığı bir programda İstif (İ) sınıfı fırkateynler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İstif sınıfı fırkateynlerde yerli hava savunma füzelerinin kullanılacağını aktaran Demir, "MİLGEM’lerimiz sınıf atlayarak devreye girecekler. ROKETSAN üretimi hava savunma sistemlerini İ sınıfı fırkateynlerimize yerleştireceğiz" diye konuştu.
İstif sınıfı fırkateynlerde ROKETSAN üretimi "MİDLAS Dikey Atım Sistemi" ve "HİSAR" füzelerine ek olarak "GÖKDENİZ 35 mm Yakın Hava Savunma Sistemi"nin (YHSS) kullanılması planlanıyor.