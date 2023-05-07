Yetkili isim bombayı patlattı: ATAK-2’nin motorları Türkiye’de üretilebilir

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri (ATAK-2) geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ATAK-2, Mi-17 helikopterlerinde de kullanılan Ukrayna üretimi motorlarla uçtu.

Gazeteci Tolga Özbek'in sorularını yanıtlayan TUSAŞ Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, ATAK 2'nin test ve uçuş sürecini anlattı.

"Pilotlarımız sağ olsunlar bizi çok teşvik edici ve cesaretlendirici şekilde davranıyorlar. O gün çok stabil bir şekilde uçtu gerçekten. Hatta havadaki stabilitesinin yerdekinden çok daha iyi olduğunu söylediler. Bu bizim geldiğimiz nokta itibariyle mühendisliğimizin ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyor" diyen Demiroğlu, daha önce T-129 ATAK ve Gökbey projelerinden önemli bilgi, tecrübe ve kabiliyet kazanımları elde ettiklerini vurguladı.

Tolga Özbek'in "ATAK 2'de daha önce bilmediğiniz Doğu bloğunun Ukrayna motorunu kullanıyorsunuz. Burada mühendislik açısından sizi zorlayan bir durum oldu mu?" sorusuna Demiroğlu şu yanıtı verdi:

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"Tabi tabi yani şimdi birinci olarak Ukrayna daha önce çalışmadığımız bir kültür. Biz Doğu blokuyla değil daha çok Batı blokuyla çalıştık. Yani ABD ve Avrupa ile çalıştık. Oradaki jargona ve mühendisliğe alıştık."

Ukraynalı Motor Sich firması tarafından üretilen motorların ATAK-2'ye entegrasyonu konusunda karşılaştıkları bazı zorlukları anlatan Demiroğlu, "Artık dünya üzerindeki 5 tane ülkeden biriyiz diyebilirim. Bundan sonrasının artık çok daha kolay olacağını düşünüyorum" dedi.

Demiroğlu, projelerde çıkan sorunları artık çok hızlı bir şekilde çözebildiklerini ifade etti.

Tolga Özbek'in "Ukrayna'dan motor almak zor mu? Bir sıkıntı yaşıyor musunuz?" sorusuna Demiroğlu şöyle cevap verdi:

"Ukrayna maalesef Rusya ile bir savaşın içerisinde bulunuyor ve bu savaş kolay kolay bitecek gibi de görünmüyor. Bu bir risk bizim için. Yani Allah göstermesin fabrikaya bir şey olursa biz sıkıntıya girebiliriz. Ukrayna tarafı da oldukça özveriyle çalıştılar. Savaşın ortasında bile bize motorları gönderdiler ve gönderiyorlar. Biz bu motorları şu anda onlarla Türkiye'de nasıl üretebilirizi tartışıyoruz. Yani orada değil artık burada üretelim, beraber üretelim, gelin buraya fabrika kuralım beraberce üretelim ve satalım diyoruz. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum."