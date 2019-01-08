Yetişkinlerin ateşi nasıl düşürülür?

Yüksek ateşi olan bir kişinin öncelikle üstündeki kalın kıyafetler çıkarılmalı. Yüksek ateş terlemeye neden olduğu için kalın kıyafetler yerine tişört ve şort gibi ince kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca yüksek ateşi olan kişi yorgan veya battaniye altına girmemeli.

Bundan başka başa ve eklemlere soğuk kompres uygulamaları yapılmalı. Koltukaltı, diz altı, alın gibi bölgelere de ıslak havlu konulmalı.

Eğer ateş hala düşmediyse vücut ısısında su ile duş alınabilir. Suyun çok soğuk ve sıcak olmamasına dikkat edilmeli, vücut ısısıyla aynı olmalı.

Yine de bir sonuç elde edilemiyorsa yetişkinler için kullanılan ateş düşürücü haplar kullanılabilir. Bunlara rağmen ateş düşmüyorsa bir doktora başvurmalısınız.