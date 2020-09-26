Yetimlere farkındalık için bisikletle Malatya'dan yola çıkan İHH gönüllüsü Afyonkarahisar'a geldi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletiyle Malatya'dan yola çıkan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllülerinden İhsan Kılıç, Afyonkarahisar'a ulaştı.

Malatya’dan 16 Eylül'de yola çıkan Kılıç, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir ve Kütahya güzergahını takip ederek Afyonkarahisar'a geldi.

Kılıç, kentin girişinde İHH Afyonkarahisar Şubesi yöneticileri ve gönüllülerce karşılandı.

Dünyada ve Türkiye'deki yetimlere farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da kendisini karşılayan kardeşlerini görünce yol yorgunluğunu unuttuğunu söyledi.

Amacı doğrultusunda bisikletiyle her gittiği yerde İHH temsilciliklerinin kendisine yardımcı olduğunu dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Malatya'dan yola çıkalı 10 gün oldu. Bugün Afyonkarahisar'dayız, yarın da nasip olursa Konya, daha sonraki günlerde de Aksaray, Niğde'nin ardından Kahramanmaraş'ta turumu sonlandırmayı düşünüyorum. Hedefimiz yetimlere dikkati çekmek. Yetim gülerse dünya güler. Dünya'daki ve ülkemizdeki bütün yetimlere sahip çıkacağız. Ama yetimlerimizin sayısının da çoğalmaması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Amacımız insanlar ölmesin, çocuklarımız da yetim kalmasın."

İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk de Malatya İHH gönüllüsü İhsan Kılıç'ın amacını desteklediklerini belirterek, "Yetimler bizim için önemli. Yetimlerimiz için yapılan farkındalık çalışmasını destekliyoruz. Hatta bugün mesele yetim ise bugün bizleri yalnız bırakmayan bisikletli kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Onlar da bugün bizlerin yanında oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



