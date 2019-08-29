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Yetime en çok sahip çıkan ilçe Orhangazi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile İHH arasında yapılan protokol çerçevesinde öğrenciler yetimlere sahip çıkıyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
Yetime en çok sahip çıkan ilçe Orhangazi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile İHH arasında yapılan protokol çerçevesinde öğrenciler yetimlere sahip çıkıyor.


‘Her sınıfın bir yetim kardeşi var’ projesi 2013 yılından beri yürütülüyor. İyiliksever öğrenciler dünyada muhtaç durumda bulunan yetim çocuklara destek olmaya çalışıyor. Yetim kardeşleri için para biriktiren öğrenciler, bunları ihtiyaç sahibi kardeşlerine göndererek onların da ihtiyaçlarını karşılayabilmesine katkı sağlıyor.


Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gönüllü öğrenci ve sınıflar el ele vererek yetim kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bursa’nın ilçeleri arasında en fazla yetime sahip çıkan ilçe Orhangazi oldu. Öğrencilerin kendi gayretleri ve öğretmenlerinin desteği ile kumbaralara attığı paralar yetim kardeşlerinin kurtuluşu oldu.


Orhangazi’deki öğrencilerin Türkiye’den 31 ve dünyanın başka ülkelerinden de 18 yetim olmak üzere toplam 49 çocuğa bir yıl boyunca aksatmadan sahip çıktığını açıklayan İHH Orhangazi Başkanı Kasım Kurt, "Savaşlar, tabiî afetler, hastalık gibi sebeplerle dünya genelinde 400 milyona yakın çocuk yetim durumda yaşamaktadır. Ailelerini kaybeden bu çocuklarımızın hemen hemen 200 milyonu korumasız ve zor şartlarda yaşamaktadır. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden sadece bazıları"diye konuştu.


Başkan Kurt, İHH olarak Orhangazi’de 15 yetim çocuğa ve ailesine her ay destek verildiğini belirtirken, "Türkiye’de 15 bin yetim çocuğa ve ailesine her ay, dünyada 95 bin yetim çocuğa her ay ve dönem dönem de 800 bin yetim çocuğa ve ailesine destek vermekteyiz. Bütün kardeşlerimizi ayda 125 TL ile bir yetime sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:36
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