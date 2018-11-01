Yetersiz bakiye dönemi bitiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş (BELBİM) tarafından geliştirilen tamamıyla özgün, yerli ve milli İstanbulkart mobil uygulamasıyla toplu taşıma araçlarındaki "Yetersiz bakiye!" anonsu da tarih olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, uygulamayı cep telefonuna indiren her vatandaşın, İstanbulkart'ını okuttuktan sonra müşterisi olduğu bankalardaki hesabından kartına anında para yüklemesi yapıp yolculuğuna devam edebileceğini söyledi. Uysal, "Android telefonlarda kartı telefona yaklaştırmak, iOS işletim sisteminde ise yükledikten sonra bizim noktalarımıza kartı tutarak yükleme aktif hale gelecek. Telefonu yaklaştırıp okuttuğunda yükleme yapılacak" dedi.