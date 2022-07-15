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Medya Yeter artık Ahmet Taşgetiren, yeter!
Medya

Yeter artık Ahmet Taşgetiren, yeter!

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki yancılarından Ahmet Taşgetiren, yine Osman Kavala'ya sahip çıkarak AK Parti düşmanlığı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 09:50:00 -
Yeter artık Ahmet Taşgetiren, yeter!

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki yancılarından Ahmet Taşgetiren, yine Osman Kavala'ya sahip çıkarak AK Parti düşmanlığı yaptı. Her geçen gün biraz daha savrulan Taşgetiren, söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Osman Kavala davası başından beri siyasi bir dava halindedir.

Bu davaya içerde siyasi irade tedahül etmiş midir? Evet etmiştir. İktidar cenahının Kavala’ya yönelik açık ve suçlayıcı beyanları vardır.

Bu tavır “Yargı bağımsızlığı – tarafsızlığı”nı ihlal anlamına gelir mi?

Buna “hayır” demek mümkün değildir. Hele siyasi iktidarın belirleyici konumu karşısında özellikle siyasi davalarda yargının bağımsız kalabilmesi, çok büyük cesaret meselesi, ya da her türlü yaptırıma maruz kalmayı göze alabilmekle ilgilidir.

Yargıçların değiştirilmesi, zaman zaman sürgün tarzında tayinlere maruz kalmaları Türkiye’de ahval-i âdiyedendir."

 

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Yorumlar

Neron11

Kızmayın, kış kışlığını, puşt puştluğunu yapacak tabiki.

Uğur

Bence bu adama Ahmet Karnıağrıyan da diyebiliriz. Hep karnı ağrırmış gibi ıkına ıkına, zorlana zorlana, yüzünü buruştura buruştura, zorlamalı yazılar yazıyor. Bir türlü karın ağrısından kurtulamayacak, yüzü hep buruşuk kalacak.
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