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Yeşilyurt Belediyespor’da 4-0’lık galibiyet şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in 23.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:49
Yeşilyurt Belediyespor’da 4-0’lık galibiyet şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in 23. haftasında sahasında grubun namağlup lideri durumda bulunan takımını 4-0 gibi ses getiren bir skorla yenerek şampiyonluk yarışında yeniden umutlanan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da sevinç hakim.


23. haftaya kadar yenilgisiz gelen rakibi karşısında maç genelinde ezici bir üstünlük kuran ve 90 dakika sonunda 4-0 galip gelen Hayati Palancı’nın öğrencileri camianın şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.


Malatya temsilcisi son 3 haftasına girilen 2. Grup’ta rakibinin sahip olduğu fikstür avantajını kendi lehine çevirmek istiyor.


Hankendi takımının ligden ihraç edilmesi nedeniyle önünde 2 müsabaka kalan lider Şarkışla Belediyespor, şampiyonluk yolunda rakibi Yeşilyurt’tan daha avantajlı görünürken, iki takımın kaderini 24 ve 25. hafta maçları tayin edecek.


Lider Şarkışla Belediyespor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un Elbistan Belediyespor deplasmanına gideceği 24. haftada sahasında Anka İstiklalspor’u konuk edecek.


25. haftada ise Şarkışla Belediyespor zorlu Şanlıurfa Belediyespor deplasmanına çıkarken, Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında Kahta Diriliş ile karşılaşacak.


Grubun son haftasında ise Malatya Yeşilyurt Belediyespor deplasmanda Ulalar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Lider Şarkışla Belediyespor ise Hankendi takımının ligden ihracı nedeniyle maç yapmadan 3 puanın sahibi olacak.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:49
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