Yeşilyurt Belediyespor’a sivil yönetim Yeni sezonda 3.

Yeni sezonda 3. Ligde mücadele edecek Yeşilyurt Belediyespor’un sivil bir yönetime devrinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Geçen sezon geçirdiği başarılı sezonun ardından adını 3. Lige yazdıran Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un 27 Haziran Perşembe günü yapılması planlanan kongresinde iş adamlarından oluşan bir gruba devrinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kulübün belediye bünyesinden çıkarılarak sivilleştirilmesi yönündeki kararın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ait olduğu, Çınar’ın profesyonel ligde kulübün ekonomik giderinin artacağını göz önüne alarak, sivil yönetime devrine kapı araladığı öğrenildi.

Yeşilyurt Belediyespor’da 27 Haziran Perşembe günü yapılacak seçimli olağan kongreye kulüp yönetimini devralması konusunda anlaşılan sivil yönetimin tek aday olarak girmesi bekleniyor.

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