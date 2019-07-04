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Yeşilyurt Belediyespor Palancı ile ‘devam’ dedi

Yeni sezonda 3.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
Yeşilyurt Belediyespor Palancı ile ‘devam’ dedi

Yeni sezonda 3.ligde mücadele edecek Malatya Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktör Hayati Palancı ile yeniden anlaştı.


Orhan Barman başkanlığındaki yönetimin tekrar anlaşmak için günlerdir görüştüğü ancak sonuç alamadığı teknik adam konusu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın araya girmesiyle tatlıya bağlandı.


Turuncu yeşilli yönetimin fiyat konusunda uzlaşamadığı Palancı’nın başkan Mehmet Çınar’ın devreye girmesiyle tavrını yumuşattığı ve teklif edilen fiyata evet dediği belirtildi.


Palancı ile 60 bin peşin, aylık 5 bin lira şeklinde anlaşıldığı bildirildi.


Anlaşmanın ardından teknik direktör Hayati Palancı sosyal medya hesabından daha önce ‘Yeşilyurt Belediyespor ile anlaşamadık’ yönündeki paylaşımını kaldırarak, ‘Yaptığım son görüşmede Yeşilyurt Belediyespor ile tekrar anlaştım’ şeklinde bir paylaşım yaptı.


Bu arada Yeşilyurt Belediyespor ile yeniden anlaşan Palancı’nın yeni sezonda birlikte çalışacağı yardımcı antrenörlerin de isimleri netleşti.


Buna göre Murat Kayapınar’ın 1. yardımcı, Abdulkadir Yılmaz’ın 2. yardımcı, Süleyman Kale’nin ise kaleci antrenörü olarak görev yapacakları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
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