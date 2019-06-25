Yeşilyurt Belediyespor belediye bünyesinden çıkarılmayacak

3. Lig takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile ilgili konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kulübün belediye bünyesinde yoluna devam edeceğini söyleyerek, Yeni Malatyaspor Kulübüyle de istişare halinde olduklarını kaydetti.

Başkan Çınar kulübün Perşembe günü yapılacak genel kurulunda yeni bir yüze sahip olacaklarını söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Takımımızı belediyeden koparmayacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda gelecek tüm tekliflere açığız. Profesyonel ligde Malatya’nın ikinci takımı olarak, Yeni Malatyaspor ile de sürekli istişare etmekteyiz. Adil Başkan’la sık sık görüşüyor, elbette onlar bizlerden bu konuda çok daha tecrübeliler. Onların görüşlerini önemsiyoruz ve sürekli fikir alış verişinde bulunuyoruz. Malatya’ya ve Malatyaspor’a nasıl faydamız olur diye araştırıyoruz.”

“İlk yıl kümede kalmayı hedeflememiz gerekiyor”

İlk yıl için temkinli olup ligde kalmayı hedeflemeleri gerektiğini belirten başkan Çınar, "Temkinli olup yabancısı olduğumuz 3.ligde ilk yıl kümede kalmayı hedeflememiz gerekiyor. Biz ligin yeni takımı olarak hata yapma lüksüne sahip değiliz" dedi.

“Maçlarımızı Yeni Malatya Stadyumunda oynamak istiyoruz”

Maçlarını Yeni Malatyaspor Stadyumunda oynamak için başvuru da bulunduklarını da belirten Çınar, “Önümüzdeki sezon maçlarımızı Yeni Malatya Stadı’nda oynamak istiyoruz. Bu konuda federasyona talebimizi bildirdik. Eğer olmaz ise Yeşiltepe’de oynayabiliriz. Bu konunun netlik kazanması için zamana ihtiyacımız var. Ayrıca kulübümüze Gündüzbey’de yeni bir tesis yapmak için kolları sıvadık. Araziyle ilgili halledilmesi gereken küçük bir pürüz var. Bunu aştıktan sonra hızla tesisin yapımına başlayacağız. Bu konuda Futbol Federasyonu’ndan da destek talep edeceğiz. Yapılacak tesiste kamp yeri, futbol sahası ve tribün olmasını planlıyoruz” diye konuştu.