Yeşilyurt Belediyesi’nden ‘açık hava sinema günleri’

Yeşilyurt Belediyesi’nin açık havada ‘nostaljik’ sinema keyfini vatandaşlara yaşatmak amacıyla 2018 yılında başlattığı ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Hilal Park içerisinde kurulan özel platformda ‘ Babam ve Oğlum’ filmini izleyen vatandaşlar, açık havada film izlemenin keyfini çıkardı.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde farkındalık yaratan projelere ayrı bir önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla 2018 yılı Eylül ayında başlatılan ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinlikleri ilçede nostaljik bir ortam oluşturuyor.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Hilal Park içindeki Kent Konseyi Binası önünde kurulan özel platformda gösterime girdiği 2005 yılında gişe rekorları kıran ‘Babam ve Oğlum’ filmi yayınlandı.Her yaştan vatandaşın katılım gösterdiği etkinlik sırasında, yayınlanan filmin konusu itibariyle duygusal bir atmosfer yaşandı.

Nostaljik sinema ruhunun yeniden canlanması amacıyla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, kültürel ve sanatsal hizmetlere önem veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Açık havada sinema keyfini yaşayan vatandaşlarla birlikte filmi izleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliklerine gösterilen ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Yeşilyurt’un kültürel, sanatsal ve eğitim hizmetlerinde marka bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Çınar, Yeşilyurt’u her alanda geliştirmek ve büyütme adına sürdürdükleri insan odaklı hizmetlerin toplumda karşılık bulmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri tüm yatırım ve projeler, ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ sloganı ile hayata geçirdiklerini belirten Çınar, “Gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle ilçemizde yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu hemşehrilerimize hissettirmeye çalışıyoruz. Halkımızın ilçemizde yaşamaktan mutlu olması adına bu tür hizmetlerimizin sayısını artırıp, başlattığımız projeleri daha da geliştirerek yolumuza devam ediyoruz. 2018 yılı Eylül ayında ilkini düzenlediğimiz ‘Açık Hava Sinema Günleri’ etkinlikleri yoğun ilgi görünce bizlerde bu projemizin devam etmesine karar verdik. İkincisini düzenlediğimiz sinema etkinliklerimize gösterilen yoğun ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” dedi.

Sinema ve tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerin artırılmasını önemsediklerini de dile getiren Çınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hilal Parkımız içerisinde hizmet veren Kent Konseyimizin ön kısmında kurulan özel platformda yayınlanan ‘Babam ve Oğlum’ filmini hemşehrilerimizle birlikte izlemenin mutluluğunu yaşadık. Bu tür kültürel etkinlikler mahalle kültürünün daha da kuvvetlenmesine, aynı sokakta veya aynı apartmanda yaşayan hemşehrilerimizin bir araya gelip sohbet etmelerine vesile olmakta, bu sayede de toplumsal paylaşım ve dostluk bağlarımız daha da güçlenmektedir. Açık havada sinema etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettirip, kültürel ve sanatsal hizmetlerimizde yakaladığımız başarı grafiğini daha iyi bir seviyeye ulaştıracağız. Etkinliğimize ilgi gösterip katılan tüm hemşehrilerimize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için görev başındayız, hangi alanda ne yapılması gerekiyorsa bizler elimizden geleni yaparız.“