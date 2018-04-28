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Yeşilçam'ın "Çirkin Ziya"sı geçimini sokakta org çalarak sağlıyor!

Kemal Sunal, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın gibi birçok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan Yeşilçam'ın 38 yıllık figuranı Ziya Çirkin, Beyoğlu sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:23
Yeşilçam'ın "Çirkin Ziya"sı geçimini sokakta org çalarak sağlıyor!

Yeşilçam'ın önemli filmleri arasında gösterilen 100'ü aşkın filmde rol alan ve 38 yıldır figüranlık yapan 62 yaşındaki Ziya Çirkin namıdiğer 'Çirkin Ziya', yaşamını kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda org çalarak sürdürüyor.

Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Çirkin, eski filmlerinden konuştukça hüzünleniyor.

Bazen kamera arkasında, bazen de dizilerde görev alan Ziya Çirkin, şimdilerde o eski parıltılı günlerinden uzak bir şekilde sokaklarda org çalarak yaşama tutunmaya çalışıyor.

10 yaşında Kayseri'deki baba evinden çıkıp İstanbul'a gelerek tam 38 yıl boyunca beyaz perdeye emek veren Ziya Çirkin, anne ve babasını kaybettikten sonra maddi zorluklar yaşamaya başladı.

Bir dönem sokaklarda da kalan emektar figüran Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde beraberinde getirdiği org'unu çalarak geçimini sağlamaya çalışırken oynadığı filmlerin afişlerini ve fotoğrafları da kendisini dinlemeye gelenlere sunuyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:23
  1. Kayseri
  2. İstanbul
  3. Ziya ÇİRKİN

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