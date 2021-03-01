Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay haftası saha etkinlikleri olacak mı?
Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftasının ne zaman olduğu merak konusu oldu. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Yeşilay Haftasında saha etkinlikleri yapılamamıştı. Bunun üzerine birçok vatandaş Yeşilay Haftası etkinliklerinin bu sene yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Bunun yanı sıra Yeşilay Haftasının ne zaman olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay haftası etkinlikleri olacak mı?
Yeşilay Haftası her yıl düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle etkinlikler yapılamamıştı. Peki, Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay haftası saha etkinlikleri olacak mı?
Yeşilay Haftası ne zaman?
Yeşilay Haftası, her yıl 1 - 7 Mart tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bu yıl 101. yaşını kutlayacak olan Yeşilay, 5 Mart 1920 tarihinde kuruldu. Dolayısıyla 1 - 7 Mart günleri arası Yeşilay Haftası ilan edildi.
Yeşilay haftası saha etkinlikleri olacak mı?
Yeşilay Haftası'nda sakıncalı maddelerin zararları anlatılarak vatandaşların konuya dair bilinçli hareket etmesi sağlanır. 2021 yılında Yeşilay'ın 101'inci yaşı kutlanıyor. 2021 yılında Yeşilay Haftası saha etkinlikleri düzenlenemeyecek. Koronavirüs salgınından dolayı iki yıldır saha etkinlikleri düzenlenemiyor.