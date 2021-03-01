Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay haftası saha etkinlikleri olacak mı?

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Yeşilay Haftasının ne zaman olduğu merak konusu oldu. 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle Yeşilay Haftasında saha etkinlikleri yapılamamıştı. Bunun üzerine birçok vatandaş Yeşilay Haftası etkinliklerinin bu sene yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Bunun yanı sıra Yeşilay Haftasının ne zaman olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yeşilay Haftası ne zaman? Yeşilay haftası etkinlikleri olacak mı?