Yeşilada, Erdoğan'ın yerine geçmeye bayıldı! "Erdoğan olmayacak, ben olacağım değil mi?"

Özellikle kur fiyatları üzerinden algı oluşturmaya çalışıp hükümete yüklenen ekonomist Atilla Yeşilada, kendisine yöneltilen enflasyon sorusuna verdiği cevapla güldürdü!.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerine geçme fikrinden etkilenen Yeşilada, enflasyonu düşürebileceğini ileri sürdü.

Sözcü’den Ruhat Mengi, Yeşilada ile görüşmesini köşesine taşıdı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

– Siz orada olsaydınız, 3 ay içinde bu enflasyonu önleyebilir miydiniz?

Erdoğan olmayacak, ben olacağım değil mi?

– Evet.

Üç tane çok basit şey var, olmazsa üç ayın sonunda kendimi Ahırkapı'dan suya atarım: 1- Merkez Bankası bağımsızdır, istediği kadar faiz artırır, hükümetin söyleyecek hiçbir sözü olamaz. 2- AB'de Kamu İhale Kanunu neyse alıp Türkçe'ye çeviriyorum, bütün ihaleleri şeffaflaştırıyorum. 3- HSK'dan Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı'nın Müsteşarı'nı çekiyorum, HSK bütün kararlarında bağımsızdır, karışmıyorum. Bu üçünü yapın, Türkiye'ye 3 ay içinde 20 milyar dolar para girer. Tabii 3 ayda enflasyonu 5'e indiremezsiniz ama halk işlerin süratle iyiye gittiğini görür.

Çölaşan'ın özrü akıllara geldi

Atilla Yeşilada’nın sözleri, akıllara Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ı getirdi. Çölaşan, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın paradan altı sıfırı atamayacağını söylemişti. Hatta Çölaşan’ın, “Altı sıfır atılırsa eşek gibi anırırım” dediği iddia edilmişti. Altı sıfır atıldıktan sonra Çölaşan bir özür yazısı kaleme almıştı.

Yeşilada’nın, “Olmazsa üç ayın sonunda kendimi Ahırkapı'dan suya atarım” şeklindeki sözleri, Çölaşan’ın düştüğü acizliği hatırlattı.