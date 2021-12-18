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Aktüel Yeşil Vatan emin ellerde! 25 Bin fidan toprakla buluştu!
Aktüel

Yeşil Vatan emin ellerde! 25 Bin fidan toprakla buluştu!

Orman Genel Müdürlüğü Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı

Yeniakit Publisher
2021-12-18 03:15:00 -
Yeşil Vatan emin ellerde! 25 Bin fidan toprakla buluştu!

YENİ AKİT / ANKARA

 

Orman Genel Müdürlüğü Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı “Yeşil Vatan’ımızın kıymetli örtüsü için gayret ediyor, emek veriyoruz” notuyla yapılan paylaşımda, “Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 78 hektar ( 111 futbol sahası ) alanda karaçam, kızılçam, badem, mavi servi, ardıç, sedir, akasya, ceviz, sarıçam, meşe gibi türlere ait 25 bin fidanı toprakla buluşturduk” ifadeleri kullanıldı.

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