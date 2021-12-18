Yeşil Vatan emin ellerde! 25 Bin fidan toprakla buluştu!
Orman Genel Müdürlüğü Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı
YENİ AKİT / ANKARA
Orman Genel Müdürlüğü Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin detayları paylaştı “Yeşil Vatan’ımızın kıymetli örtüsü için gayret ediyor, emek veriyoruz” notuyla yapılan paylaşımda, “Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde 78 hektar ( 111 futbol sahası ) alanda karaçam, kızılçam, badem, mavi servi, ardıç, sedir, akasya, ceviz, sarıçam, meşe gibi türlere ait 25 bin fidanı toprakla buluşturduk” ifadeleri kullanıldı.