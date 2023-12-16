Yeşil Vadi YKÜ Aslı Orhan Demiral, “Arsa Yatırımı 2023’ün yıldızı oldu”

Çeyrek asırdır arsa & gayrimenkul, emlak ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren Yeşil Vadi, hayata geçirdiği butik villa projeleriyle de öne çıkıyor.

İstanbul ve Çanakkale’nin yanı sıra Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illerini kapsayan Trakya bölgesinde imarlı, ifrazlı, tek tapulu arsa üreterek yatırımcısına yüksek prim kazandıran Yeşil Vadi firması, butik villa projeleri Silivri Yeşil İnci 1, Yeşil İnci 2’de satışları tamamladı. En yeni projesi Kırklareli Istranca Dağları eteklerindeki 168 Ahşap villadan oluşan Yeşil Mahalle projesinde üç etabın satışını gerçekleştiren Yeşil Vadi, kalan son iki etap çalışmalarını da hızlandırdı.

Aslı Orhan Demiral, “2023’ün arsa yatırımı”

Son yıllarda arsa yatırımına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Orhan Demiral, “Sektörde çeyrek asırdır arsa & gayrimenkul, emlak ve inşaat alanında güven tesis etmiş bir firmayız. Yeşil Vadi olarak 25 yılda 20 milyon metrekareyi geçen, 41 bin bağımsız parseli aşan ve yaklaşık 2.900 futbol sahası büyüklüğünde arsa satışı gerçekleştirerek kırılması güç bir rekora imza attık. Birçok müşterimiz kazanç elde ettiği yatırımı referans göstererek birinci derece yakınlarını ve sevdiklerini Yeşil Vadi ile tanıştırıyor. Son yıllarda insanımız büyük oranda arsa yatırımı yaptı. Biz yatırımcılarımıza kazandırmaktan dolayı mutluyuz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gayrimenkul yatırımında bayrak arsada. “Arsa Yatırımı” diğer tüm yatırım araçlarını geride bırakarak 2023’ün yıldızı oldu. Biz birçok gelir grubuna hitap eden projeler üretmeye özen gösteriyoruz. Şu anda 700 bin TL’den başlayıp 10 milyon TL ve üzerinde bir portföye sahibiz. Trakya bölgesinde devam eden yatırım portföyümüze Çanakkale, Balıkesir ve Ankara Beypazarı’nı da ekledik. Bu bölgeler satıcısını ve yatırımcısını hiç üzmedi. Gelişimi çok hızlı, toprağı çok verimli, devlet projelerinin yoğun olduğu bölgeler olarak adlandırabiliriz” dedi.

Yatırımcıların tapu sevinci

Yüksek yatırım potansiyeli taşıyan lokasyonlarda bugüne dek on binlerce yatırımcıyı arsa sahibi yapan Yeşil Vadi, Kırklareli-Babaeski ve Demircihalil projelerinden arsa alan 200 yatırımcının

tapusunu teslim etti. Tapu sevinci yaşayan vatandaşlar aileleriyle birlikte birikimlerini doğru bir yatırım aracında değerlendirmenin mutluluğunu yaşadı.

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