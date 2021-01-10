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Aktüel ‘Yeşil Şehirler’ yarışmasına başvurular sürüyor
Aktüel

‘Yeşil Şehirler’ yarışmasına başvurular sürüyor

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği, toplamda 5 milyon 100 bin TL ödül dağıtılacak olan Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması başvuruları 30 Ocak’a kadar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 18:16:00 -
‘Yeşil Şehirler’ yarışmasına başvurular sürüyor

Yarışma ile belediyeler tarafından kentsel sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilen projelerin desteklenmesi, şehirlerdeki kentsel çevre ve yaşam kalitesinin artırılarak beraberinde kent ekonomilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Başvuru yapmak için “http://yesilsehir.tbb.gov.tr/” adresi ziyaret edilebiliyor.

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