‘Yeşil Şehirler’ yarışmasına başvurular sürüyor
Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği, toplamda 5 milyon 100 bin TL ödül dağıtılacak olan Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması başvuruları 30 Ocak’a kadar devam ediyor.
Yarışma ile belediyeler tarafından kentsel sorunların çözümüne yönelik hayata geçirilen projelerin desteklenmesi, şehirlerdeki kentsel çevre ve yaşam kalitesinin artırılarak beraberinde kent ekonomilerinin de geliştirilmesi amaçlanıyor. Başvuru yapmak için “http://yesilsehir.tbb.gov.tr/” adresi ziyaret edilebiliyor.