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Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı

Şanlıurfa'da Bozovagücü ile Yukarı Göklüspor arasında oynanan maçın sonunda bir futbolcu, maçın hakemine uçan tekme attı. O anlar kamerayla saniye saniye kaydedildi.

27 Kasım 2018 Salı 16:33

Şanlıurfa'da amatör ligde oynanan karşılaşmada bir futbolcu, maç sonunda hakeme uçan tekme attı.

1'inci Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Bozovagücü ile Yukarı Göklüspor, pazar günü Bozova İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın son dakikasında hakemin verdiği bir karar ile saha karıştı. Hakemin kararının ardından iki takım oyuncuları kavgaya tutuşunca, polisler sahaya girdi. Polislerin ayırmaya çalıştığı futbolculardan Yukarı Göklüspor forması giyen bir oyuncu maçın orta hakemi Ali Cengiz'e uçan tekme attı. Yere yığılan ve ne olduğunu anlayamayan hakemi, maçı izleyenler korumaya çalıştı. Futbolcunun hakeme attığı uçan tekme ise bir seyirci tarafından cem telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:33
  1. Şanlıurfa
  2. 1'inci Amatör Ligi
  3. Bozovagücü
  4. Yukarı Göklüspor
  5. Hakeme uçan tekme attı
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  8. Hakem Ali Cengiz
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