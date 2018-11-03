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Yeşil pasaport alımında yeni dönem

Yeşil pasaport alabilmek için var olan her yıl ihracat şartı kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, son üç yılda yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen orada ise ihracatçı yeşil pasaport almaya hak kazanacak.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:06
Yeşil pasaport alımında yeni dönem

İhracatçıların hususi damgalı pasaport  çıkarma şartları kolaylaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklayama göre daha önce ihracatçıların hususi damgalı pasaport alabilmesi  için her takvim yılında ihracat yapma şartı aranıyordu. Bu şart değiştirilerek  son üç takvim yılında  yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen  oranda olması, yeşil pasaport verilmesi için yeterli olacak.

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14' üncü maddesi kapsamında,  “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar”  geçen yıl Mart ayında  yürürlüğe girmişti. Buna göre "Karar"da  belirtilen tutarda ihracat yapan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabiliyordu.  Geçtiğimiz günlerde Resmi  Gazete'de yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" da değişiklik yapıldı.
 
İhraçatçıya yeşil pasaport, üç yılın ihracat ortalamasına göre verilecek
 
Yapılan son değişiklikle hususi damgalı pasaport verilmesi için “her takvim yılında ihracat yapmak şartı” kaldırıldı.İhraçatçı artık son üç takvim yılında  yapılan toplam ihracat tutarının ortalaması kanunda belirtilen  oranda ise,  firma yetkililerine hususi damgalı pasaport alabilecek. 23 Mart 2017'de başlayan uygulama kapsamında ihracat  yapan firma yetkililerine bugüne kadar  7 bin 294 hususi  damgalı  pasaport verildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:06
  1. yeşil pasaport

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