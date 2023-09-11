Yeşil çay limon soda kürü ile 15 günde 5 kilo verin: Yağ yakan kür 10 dakikada hazır! Birebir etkili

Zayıflatıcı etkileri katlanarak büyüyen ve hızlı kilo vermek isteyenlerin yüzünü güldüren bu kürler, kısa sürede sizi hedefinize ulaştırır. Yeşil Çay Limon Soda Kürü, zayıflatan kürler arasında en tanınmışlardan bir tanesidir. Peki Yeşil Çay – Limon -Soda Kürü nasıl yapılır? Detaylar yazının devamında…

Yapılan araştırmalar yeşil çay, limon ve maden suyunun zayıflamaya etkilerini ortaya koymuştur. yağ yakıcı özelliği herkes tarafından bilinen ve diyetisyenler tarafından önerilen yeşil çay ile zayıflayanlar oldukça fazladır. Yine limon ile zayıflayanların yorumları hep olumlu yöndedir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması için ve içeriğinde bulunan mineraller sayesinde diyet yapanların içecek tercihi maden suyu ile zayıflamak mümkündür.

Yeşil Çay Limon Soda Kürü nasıl hazırlanır?

Malzemeler



2 tatlı kaşığı yeşil çay

Yarım limon

1 şişe maden suyu / soda

Yarım litre su

Hazırlanışı



Yarım litre suyu kaynatın ve ocağın altını kapatın. Kaynamış suyun içerisine yeşil çayı ilave edin ve 10 dakika demlendirin. Limon ve maden suyunu ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız çayı sıcak, soğuk ya da ılık olarak öğün aralarında yemeklerden önce 1 bardak içilmelidir. Yeşil çay – Limon -Soda Kürü aralıksız olarak 15 gün boyunca uygulanmalıdır.