Yeşil Bursa yaza hazırlanıyor

Bursa’yı yeniden yeşille anılan bir kent haline getirmek amacıyla eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesi, Vakıf Kent Parkı, Bağlaraltı Parkı gibi projelerle kente nefes aldıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yeşil alan, refüj, park ve bahçe gibi alanlarda yaz hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Büyükşehir sorumluluğundaki 8 milyon 264 bin 973 metrekare yeşil alanda düzenli olarak rutin çapa, motorlu tırpan, çim biçme, çiçek dikimi ve temizlik işleri yapılıyor.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda 80 bin adet begonya ve kadife çiçeği dikimi yapılırken, orta refüjler başta olmak üzere tüm yeşil alanlarda düzenli olarak ot biçme faaliyeti gerçekleştirildi.