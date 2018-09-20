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Yerlide logolu satış dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de üretilen ürünler için yerli üretim logosu geliştirdiklerini belirterek, “Böylece vatandaşlarımız, etiketlerden, bu ülkede üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanlarımızın ürettikleri ürünlerin ayrımını yapabilecekler” dedi.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:39
Yerlide logolu satış dönemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı’nda Ahilik Haftası’nı kutladı. Bakan Pekcan, spekülasyonlarla üreticilere ve tüketicilere zarar vermek isteyen firma ve kuruluşlara engel olacaklarını, bununla ilgili her türlü tedbiri alacaklarını dile getirdi.

Bugünün Türkiye ekonomisi için önemli bir gün olduğunu ifade eden Pekcan, “Türkiye’de ürettiğimiz ürünler için yerli üretim logosu geliştirdik. Böylece vatandaşlarımız, etiketlerden, bu ülkede üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan insanlarımızın ürettikleri ürünlerin ayrımını yapabilecekler. Yerli üretimimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmak demektir. Vatandaşlarımıza bu ülkede üretilmiş ürünleri gösterecek yerli üretim logomuzun hepimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN HER ÜRÜN ‘YERLİ’

Pekcan, Türkiye’de yatırım yapan, istihdam yaratan, Türkiye ekonomisine inanan, ürünlerini Türkiye’de üreten yabancı firmaların ürünlerinin de yerli kabul edileceğini belirterek,  “Onlar da yerli üretim logosu kullanacaktır, onların da buradaki varlıklarını destekliyoruz” dedi.

3 EKİM’DE YÜRÜRLÜKTE

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda 3 Ekim’de yürürlüğe girecek  ‘Yerli üretim’ logosunun kullanımına ilişkin Bakanlıkça belirlenen hususlar şöyle:

Yerli üretim logosunun Türkiye’de üretilen tüm ürünlerin etiketlerinde, tarife ve fiyat listelerinde kolaylıkla görünebilir ve okunabilir şekilde bulunması zorunlu olacak.

Logo, tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde ve orijinal renklerinde yerleştirilecek.

Logonun küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yerli üretim logosu kurumsal kimlik kılavuzunda yer alan oranlara uyulması gerekecek.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:39
  1. yerli malı logosu
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

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