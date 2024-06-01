Yerli ve milli otomobil TOGG rakip olacak: Yeni özellikli model! Sahibi olmayan kalmasın...

TOGG’dan Yeni Açıklama: 4 Çeker T10X Modeli Haziran-Temmuz’da Satışa Sunulacak

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, dört çekişli T10X modelinin detaylarını ve fiyatını açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) web sitesinde yer alan Kasko Değer Listesi’ne göre, “T10X V2 AWD UZUN MENZİL 320KW” versiyonu 2.925.000 ₺ fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Mevcut satışta olan modellerle karşılaştırıldığında, fiyatların aynı olduğu görüldü.

Teknik Özellikler ve Performans

TOGG T10X’in 4 çeker versiyonunda, toplamda 435 beygir güç ve 700 Nm tork üretebilen çift elektrik motoru bulunacak. Bu yüksek performanslı model, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4.8 saniyede tamamlayabilecek. Şu an piyasada sadece arkadan itişli ve 160 kW (218 PS) güç üretebilen tek motorlu bir versiyon mevcutken, devlet tarafından kullanılan bazı araçlarda çift motorlu 4 çeker modeller de yer alıyor. 4 çeker versiyonun yüksek performansı ve gelişmiş teknik özellikleri, otomobil severlerin dikkatini çekiyor.

Satış Hedefleri ve Planlar

TOGG’un 2023 yılı için hedeflediği satış rakamı yaklaşık 20.000 adet. Siparişlerin açılmasıyla birlikte bu sayının daha da artması bekleniyor. Yerli otomobil üretiminin önemli bir temsilcisi olan TOGG, T10X 4 çeker versiyonuyla pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, T10X 4 çeker limited edition versiyonunun haziran-temmuz aylarında satışa sunulacağını belirtti. Bu yeni model, yüksek performansı ve belirlenen fiyatıyla otomobil tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

{relation id:1857983 slug:'rus-kargo-gemisi-uzay-istasyonuna-ilk-kalkisini-yapti-rusya-sok-eden-adimi-ile-imzayi-atti-dunyaya-duyurdular'}