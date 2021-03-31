Araştırmacı Yazar Korkutata yazısında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, AK Parti iktidarı gece ve gündüz hiç durmadan çalıştığını belirtti.

İşte Vehbi Korkutata'nın o yazısı;

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için, AK Parti iktidarı gece ve gündüz hiç durmadan çalışarak hedeflerine ulaşmaya çalışırken, Ülkemizin özünde ekonomiyi canlandırma; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı söz konusudur. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel olarak ülkemizin büyümesi hedeflenmektedir. Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek ithal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedeflenmektedir.

Yakın tarihe baktığımızda; ülkelerin ekonomilerinin en çok siyasi istikrarsızlıklardan ve güven ikliminin bozulmasından etkilendiğini görüyoruz. İki kavram çok önemli istikrar ve güvendir. AK Parti iktidarı, bu tespitten hareketle 2002 yılında geriye baktığında, ülkenin yönetimini; Türkiye’yi istikrar ve güven esasına göre geliştirmenin, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini vermiştir.

Ülkemiz uzunca bir dönem, koalisyonların yol açtığı istikrarsızlıkların, terör ve kaos ortamının tetiklediği, güvensizlik ikliminin ağır bedellerini ödediğine tanık olduğumuz geçmişteki tablo ülkemizin uluslararası siyasi, ekonomik, sosyal krizlere de hazırlıksız yakalamasına yol açmıştır.

AK Parti iktidarı 2002 den bu yanı tek başına iktidarını azim ve kararlılıkla yürütürken 2009 küresel krizi gibi 2013 sonrasındaki pek çok siyasi, sosyal, ekonomik, bütün bu sarsıntıları başarıyla göğüslemeyi ve ülkemizi 2023 hedeflerinin rotasında tutmayı başarmıştır.

Esasen; ülkemizin yönetim sistemini değiştirme talebinin gerisindeki en önemli sebep, eski yönetim sisteminin kırılganlıklarının yol açtığı tehlikeleri yakından görmüş olmasıdır. Hamdolsun, Cumhur İttifakı’nın anlayış birliği ve milletimin desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçerek Türkiye’yi bu kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtarıldığını söylemekte yarar görmekteyim.

Türkiye, bölgesel ve küresel nice krize rağmen gücünü koruyor, ve ülkemiz AB karşısında adeta hedeflerine kilitlenmiş durumda!

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını hem 19 yılda ülkemizde kurulan güçlü altyapının, hem de yeni yönetim sisteminin adeta bir sınamasına dönüşmüştür. Hamdolsun ki, sağlıktan üretime, güvenlikten sosyal dayanışmaya kadar her alanda bu sınamayı başarıyla gidildi. Elbette sıkıntılar yaşanır ve yaşanmakta olduğunu da biliyoruz, ama ülkemiz bunların hiçbiri de üstesinden gelinemeyecek hususlar değildir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tabloya baktığımızda, Türkiye’nin bu kriz sürecinde olumlu yönde nasıl ayrıştığını daha iyi görebiliyoruz. Örneğin; 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,5 küçülürken, küresel ticaret yüzde 10’a yakın daraldı, uluslararası doğrudan yatırımlar yüzde 42 azaldı, küresel borç toplamı 282 trilyon dolara ulaşarak, tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gıda fiyatları dünya çapında son 6,5 yılın, metal fiyatları ise son 9,5 yılın rekorunu kırdığını söylemekte yarar görmekteyim.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı koordinasyon ve yönetim kapasitesiyle proaktif, esnek ve etkili politikaları hayata geçirerek, Türkiye’yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı AK Parti iktidarı döneminde başarıldı.

AK Parti iktidarı 19 yıllardır hep bu anlayışla çalışmış ve şimdi ise de aynı hissiyatla aziz milletinin yanında olduğunun kanıtıdır. Ülkemizin büyümesi, toplumun her kesimine refahını arttıracak istikametinde gerçekleşmesi olmazsa olmazlarındandır.

Ülkemiz makroekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklanmış ve yapısal politikalar tarafında ise; kurumsal yapının güçlendirilmesi ve yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamına alınmıştır. AK Parti iktidarı son 19 yıldır hep olduğu gibi önümüzdeki dönemde de güven ve istikrara dayalı mali disiplin en temel önceliğidir. Öncelikle yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel işbirlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikaları şimdi bu dönem de hayata geçirilmesi söz konusudur.

AK Parti iktidarından esnaf işletmecilerine güzel bir müjde vermek istiyor. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyor. Reform paketinden dar gelirli küçük esnafa yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor, aslında bu gerçekten esnafa büyük bir müjdedir. Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafa Gelir Vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülükleri de kaldırılıyor.

AK Parti iktidarı aziz milletinin her daim yanındadır, cafe işletmecileri ve diğer işletmelerin ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Gerçekten ülkemiz büyük bir sıkıntı içerisindedir ve iktidar bunun üstesinden geleceği ise muhakkaktır. AK Parti bu inanç ve karalı hizmetleriyle halkının yanında olduğunun bir kanıtıdır.

Gerçekten bir yıldır bunca yapılan hizmete rağmen ve ülkemizin insanları sanki pandemic bitmiş diye rahat tavırları yine 7 binden 32 bine vakaların büyümesi yapılan bunca hizmetler ise heba olmuş gibi gözükmektedir.

Sevgi ve Saygılarımla

Araştırmacı Gazeteci Yazar

Vehbi Korkutata