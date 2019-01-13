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Yerli televizyonda 9 taksitle alışveriş başladı! Yerlide bereketli satış mevsimi

Yerli televizyonların taksit sayısının 9 aya çıkarılması kararı üretici ve tüketicileri memnun ederken bu uygulama ile satış rakamının 2.5 milyon adede ulaşılması hedefleniyor.

13 Ocak 2019 Pazar 10:06
Yerli televizyonda 9 taksitle alışveriş başladı! Yerlide bereketli satış mevsimi

 Ekonomi Servisi 

Elektronik cihazlarda yerli üreticiyi desteklemek ve tüketiciyi özendirmek için adımlar atan kabinenin önceki gün aldığı, fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılması kararı hem üreticileri hem de tüketicileri memnun etti. Uygulama ile bir yılda yüzde 30 gerileyen satışlardaki kan kaybının önlenip iki yıl önceki satış rakamı olan 2.5 milyon adede ulaşılması hedefleniyor. 

Hedef 2,5 milyonluk satış

2017 yılındaki 2.5 milyonluk satış rakamlarına ulaşmayı hedefleyen sektör temsilcileri, bekledikleri taksit sayısı olan 6’nın üzerine çıkılmasından memnun olduklarını belirterek, değeri 3 bin liranın altında olan yerli televizyonların üretiminde yüzde 25’lik bir büyüme bekledikleri mesajını verdi.

BDDK’nın kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik değişikliği öncesindeki taksit sınırları ve yasaklarının aynı şekilde belirlendiğini, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırının ise 9 aya çıkarıldığını açıkladı.

Taksit uygulaması yapılmayan alanlar

Kuyumla ilgili harcamalar, telekomünikasyon ile ilgili harcamalar, doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar, yurt dışında yapılan harcamalar, yemek alımı, gıda alımı, akaryakıt alımı, kozmetik alımı, ofis malzemesi alımı, hediye kart, hediye çeki vs dayalı alımlar, kurumsal kredi kartları.

Bir yılda yüzde 25 zam geldi

Piyasa araştırmalarından elde edilen sonuca göre televizyon fiyatları son bir yıl içerisinde yüzde 25 oranında arttı. Bu artışın temel sebebi ise döviz kurunda yaşanan ani yükseliş. Fiyatlarda geriye dönüşün olmayacağını dile getiren sektör temsilcileri, rekabet ortamı ve taksitlendirme gibi cezbedici seçeneklerle yerli üretim yapan firmaların bu dönemde daha şanslı olabileceği görüşünü dile getirdi.

Taksit sayısı kaç oldu?

Banka kartları ve kredi kartları hakkındaki yönetmelik kapsamında, ürün veya hizmet grubuna göre taksit sınırları şu şekilde belirlendi:

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 10:06
  1. Elektronik cihaz
  2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
  3. yerli televizyona 9 taksit
  4. yerli televizyon desteği

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