Yerli otomobilin bataryası nerede üretilecek? TOGG'dan videolu paylaşım!
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabında paylaştı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
#TOGG, sunacağı #batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak.
Bu avantajları sizler için derledik.