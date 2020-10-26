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Medya Yerli otomobilin bataryası nerede üretilecek? TOGG'dan videolu paylaşım!
Medya

Yerli otomobilin bataryası nerede üretilecek? TOGG'dan videolu paylaşım!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:45:00 -

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobilde kullanılacak batarya teknolojisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

#TOGG, sunacağı #batarya teknolojisi sayesinde kullanıcılarına birçok alanda avantaj sağlayacak.

Bu avantajları sizler için derledik.

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Yorumlar

ERMENISTAN, KAFKASYANIN PKK/YPG SIDIR! %100 SUNI, TOPLAMA, PROJEDIR! AYNI SURIYEDEKI GIBI KULKANICII COKTUR: BD-RUSYA-AVRUPA

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Yörük

Motoru Boschtan, pili Farasisten. Hem teknolojik olarak, hem psikolojik olarak en kritik teknolojileri yerli değil. Farasis Türkiye'de üretim yapacakmış. Hyundai'da Türkiye'de üretim yapıyor. Hem de yerlilik oranı TOGG'dan yüksek, Türkiye'nin otomobili diyebiliyor muyuz? Geçelim bunları... Teknoloji transferi mi yapıyorsunuz ya da bu yabancı imalatçılardan tedarik yaparken ayrı bir yerlileştirme takviminiz mi var? Varsa açıklayın. Yoksa bu Millet'i kandırmayı bırakın. Tüyü bitmemiş yetimin hakkından size ödenen milyarlarca Liralık teşvikleri, size tanınan milyarlarca Liralık ticari imtiyazları montaj yapasınız diye vermiyor Millet. Kopya mı yapıyorsunuz, teknoloji casusluğu mu yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız adam gibi yapın. Global sisteme entegre olmuş, evinde meditasyonla huzur bulan concon CEO'ların söylemlerini bırakın. Diğer markalarda, şu kadar farklı ülkeden tedarik yapıyorlarmış falan... Onlar farklı ülkelerden tedarik yapsalarda; aynı masonik sistemin bileşenleriyle iş tutuyorlar. Yani tedarik zincirlerinin ülkeleri farklı, sahipleri aynı. bizim öyle bir şansımız yok. Adam gibi yapıyorsanız yapın şu işi, Millet'in parasını çarçur etmeyin.
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