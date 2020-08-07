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Gündem

Yerli otomobilin adı ne olacak?

Yerli otomobilin adının ne olacağı ya da olduğu merak konusu haline geldi. TOGG CEO'u yapılan marka beğeni endeksi raporlarını göstererek, TOGG'un adının ne olacağını açıkladı. Peki ama yerli arabanın yeni adı ne olacak? Yerli otomobilin ismi değişti mi? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:53:00 -
Yerli otomobilin adı ne olacak?

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu.

En son Ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.

Karakaş, 2022'in son çeyreğinde ilk araçların Gemlik'teki fabrikadan inmeye başlayacağının da müjdesini verdi.

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