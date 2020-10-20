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Otomotiv Yerli otomobilde flaş gelişme! İmzalar atıldı
Otomotiv

Yerli otomobilde flaş gelişme! İmzalar atıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Li-lon batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşma yapıldığını ve batarya modülü ile paketinin Türkiye'de üretileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:34:00 -
Yerli otomobilde flaş gelişme! İmzalar atıldı

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, (TOGG) otomobilin merak edilen batarya sistemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile anlaşmaya gidildiği ve bu kapsamda batarya modülü ile paketinin Türkiye’de üretileceği kaydedildi

TOGG'un Twitter'dan hesabından, "dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz" açıklaması yapıldı.

Paylaşımda, "Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız" denildi.

"Batarya Türkiye’de üretilecek"

 

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Batarya Türkiye’de üretilecek. Bizim Gemlik’teki tesisin içinde olacak. Bataryayı, batarya paketini, batarya kontrol ünitesini, hepsini kendimiz üreteceğiz. Aracın elektrik motoru ise Bosch'tan alınacak" bilgilerini paylaşmıştı.

Karakaş önceki gün de Alman basınına verdiği demeçte, Türkiye'nin otomobilinin tek bir şarjla 500 kilometreye kadar yol alacağını, pilin 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebileceğinin bilgisini paylaşmış ve batarya teknolojisi konusunda görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Karakaş, "Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz" ifadesini kullanmıştı.

Yerli otomobilin üretileceği Gemlik'teki fabrikanın yılda 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaştığında çalışan sayısının da 4 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor. İlk araçların 2022'in son çeyreğinde bantlardan ineceği belirtiliyor.

28 Haziran 2018 tarihinde kurulan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) öncülüğünde ve 'beş babayiğit' olarak anılan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Grubu’nun iş birliği modeliyle oluşturuldu.

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