Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? İlk kez bu kadar net konuştu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Togg'un satış şekli ve servis hizmetinin geleneksel yöntemlerin dışında olacağını açıklarken, aracın Türk vatandaşının ulaşabileceği bir fiyatla çıkacağını vurguladı.

Dünya'dan Aysel Yücel'in sorularını cevaplayan Tuncay Özilhan, grup olarak otomotiv sektöründeki büyüme hedeflerinin yanı sıra ortak olduğu Türkiye'nin Otomobili Togg'a yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Tuğrul Arıkan da Anadolu Isuzu'nun yeni sürpriz projelerine yönelik önemli ipuçları verdi.

Tuncay Özilhan, projeyle ilgili her şeyin yolunda gittiğine vurgu yaparak, "Fabrika inşaatı tamamlandı, montaj hatları kuruldu, müthiş bir boyahane kuruldu. Aşağı yukarı 290 robot şu anda çalışır vaziyette. Solar enerji üzerine yatırım yapılıyor. Dolayısıyla üretim bilimi tamamlandı. Bu arada önemli miktarda araç üretildi. Norveç ve Arjantin gibi çeşitli ülkelere iklim koşullarını test için gönderildi. Kış şartlarında deneniyor, testleri geçti. Çarpışma ve dayanıklılık testlerini geçti. Gerçekten iyi bir ürün oldu" diye konuştu.

"Çok memnun kaldım"

Özilhan, kendisinin de 4-5 sefer Togg'u pistte kullandığını ve çok memnun kaldığını belirtirken, projeye olan inancını, "Türkiye'nin ihtiyacı olan bir projeydi. Cumhurbaşkanı da çok destekledi projeyi ve devletin çok desteği oldu. Şimdi 5 ortak sermayeleri koyduk ve koymaya devam ediyoruz. Taahhütleri herkes yerine getiriyor" sözleriyle ifade etti. Fabrikanın 29 Ekim'de açılacağını belirten Özilhan, "Üretim yavaş yavaş başlayacak. Ondan sonra da mart ayında ticari satışa başlayacağız" dedi.

Peki TOGG'un satış modeli nasıl olacak?

Bayilik ağı olacak mı? Özilhan Togg'un satışının geleneksel bir modelle yapılmayacağını söyledi. Togg'da bayilik sistemi de olmayacak. Togg'un servis hizmeti de farklı olacak. Özilhan bu konuda, "Tam olarak açıklamayalım. Ama şunu söyleyebilirim ki, geleneksel modellerin dışında bir servis hizmeti olacak. Servis konusunda da çalışmalar var, tüketicinin bu konuda da hiç endişesi olmasın" dedi.

"Öncelik iç pazarda olacak"

Peki, Togg'da ihracat ne zaman başlayacak? Tuncay Özilhan, bu konuda "İlk aşamada ihracattan çok iç pazara yönelik olacak. Ama kademe kademe rekabet edebileceğimizi de tahmin edebiliyoruz" dedi.

Özilhan, Togg'un satışı konusunda da hiç tereddütleri olamadığını vurgulayarak, "Türk toplumunda inanılmaz bir talep var. Ürettiğimizi satarız hiç sorun değil. Araç rekabetçi de olacak. Ürün iyi ondan hiç şüphemiz yok" dedi.

Togg'un 5 farklı model piyasaya sunacağını hatırlatan Tuncay Özilhan, şöyle devam etti:

"Teknoloji, mobilite hususunda ve diğer birçok konuda start-up'larla çalışıyorlar. Birtakım şeyler geliştiriyor Togg için. Önemli bir ekosistem oluşmuş vaziyette. Çünkü Türkiye'nin bu elektrikli üründe hiçbir tecrübesi yok, yan sanayinin de yok. Yan sanayi bu konuda gelişmeye başlıyor. Farasis ile yüzde 50-50 ortak olduğumuz Siro diye bir şirket kurduk. Farasis de pilde dünyadaki en önemli şirketlerden birisi. Fabrikanın hemen yanında oraya arazi de tahsis edildi ve orada bir yatırıma da başlayacağız. Başladık da zaten ilk paketleme ünitesine. Ondan sonra kademe kademe geliştireceğiz. O da önemli bir teknoloji Türkiye için. Şu aşamada en önemli adımlardan birisinin pille ilgili olduğunu tahmin ediyorum. Şarjı gecikiyordu, sağ olsun hükümet orada yasasını çıkardı. O konuda da 2 bin şarj bulmak için bir şirket kurduk. Arkamızdan da birçok şirket teşvik aldı ve bu çok hızlı yayılacak. Türkiye bu konuda gecikmenin bir bakıma da avantajını yakaladı, son teknolojiyle kuruldu. Şu an hepimiz görüyoruz hep elektrik konuşuluyor. Bu yüzden Türkiye orada önemli bir şans yakaladı. Zaten otomotiv üretim merkezi, elektriklide de önemli bir avans kazandı."

"Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç olacak"

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, tüketicinin en çok merak ettiği konu olan Togg'un fiyatına yönelik açıklama yaptı. Togg yetkilileri, her fırsatta Togg'un rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacağını vurgulasa da artan döviz kuru ve enflasyonist baskı paralelinde tüketicinin bu konuda umudunu giderek azalıyordu.

Özilhan'dan Togg'un fi yatının mevcut ekonomik koşullarda nasıl rekabetçi olacağına dair önemli ipuçları geldi. Tuncay Özilhan, "İlk yola çıktığımızda bir hedef fiyat koyduk ve bütün parça siparişlerini tamamladık. O hedef fi yata ulaştık. Üstüne çıkmadık. Euro bazında bir fi yat koymuştuk. İki yıl geçti ama aynı yerde duruyoruz. Togg ulaşılabilir bir fi yatla piyasaya çıkacak. Biz yola çıkarken fi zibilitede yüzde 7 ÖTV ile yola çıktık. Sonrasında elektrikli otomobil ithalatı artınca yüzde 60'a çıkardılar ÖTV'yi. Ondan sonra yüzde 10'a düşürdüler. Fakat biz yüzde 10'un içinde kesin kalıyoruz. Yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de ama onu çözebiliyoruz, problem değil. Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" diye konuştu.

Fiyat 900 bin TL bandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de açılıyor. Bu tarih itibarıyla seri üretme geçmeyi planlayan Togg, satışa Mart 2023'te başlayacak. Birçok kesim tarafından heyecanla beklenen Togg'un fiyatı ve satış stratejisi en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Bu konuda yukarıdaki röportajda da okuyabileceğiniz üzere, Togg'un ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'dan önemli bilgiler aldım. Ancak bununla yetinmeyip, geçen hafta Togg'a yönelik daha fazla bilgi toplamak için araştırma yaptım. Togg'a yakın kaynaklardan da aldığım bilgiler, aracın satış şekline yönelik yeni ayrıntılar verdi. Togg'da bayilik sistemi olmayacak.

Togg, ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla gibi, sadece online satılacak. Togg'un da Tesla'da olduğu gibi Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde tanıtım ve deneyim mağazaları olması bekleniyor. Bu konudaki ayrıntılar da 29 Ekim'deki lansmanda açıklanacak. açıklanacak önemli konular arasında. Gelelim en çok konuşulan konuya, yani Togg'un fiyatına...

Togg'un satışa çıkacağı Mart 2023'e henüz çok var. O zamana kadar döviz kuru ne olur? Ekonomide ve tedarik zincirinde maliyetleri etkileyecek yeni krizler ortaya çıkar mı belli olmaz ama yaptığım araştırmalar Togg'un fiyatına yönelik önemli sinyaller veriyor. Öncelikle Tuncay Özilhan'ın 'ulaşılabilir fiyat' vurgusu önemli.

Bunu geçen hafta Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan da duyduk. Togg CEO'su Karakaş da sıklıkla 'ulaşılabilir' bir fiyatla sunulacağının sinyallerini veriyordu. Peki, artan döviz kuru ve maliyetlere rağmen bu nasıl mümkün olacak? Bu konuda hem Togg yetkililerinin hem de hükümetin büyük bir gayreti var. Togg'un yüzde 10 ÖTV dilimine gireceği kesin gibi. Bu ilk kez bir Togg yöneticisi tarafından net dile getirilmiş oldu.

Elektrikli araçlarda yüzde 10 ÖTV dilimine, motor gücü 160 kW'ı, vergisiz fiyatı 700 bin TL'yi geçmeyen otomobiller girebiliyor. Bu da vergisiz fiyatı maksimum 700 bin TL üzerinden hesaplandığında Togg'un giriş fiyatının "bugünün koşullarında" en fazla 900 bin olacağı anlamına geliyor.

Ama hiç kuşkusuz 908 bin TL, Türk vatandaşı için ulaşılabilir bir rakam olmaktan çok uzak. İşte bu noktada Tuncay Özilhan, aracı yüzde 7 ÖTV dilimine sokma hedefleri olduğunu ve bunu sağlayacaklarını söylemesi önemli.

Bu da aracın yine "bugünün koşullarında" 900 bin TL'nin de altında olacağı anlamına geliyor.

Diğer yandan, 29 Ekim'de finansman konusunda da bir sürpriz gelebilir. Aracı çok daha ulaşılabilir bir noktaya çekileceği yeni bir finansman modeli üzerinde çalışıldığı da kulislerde konuşulan konular arasında. Diğer yandan, Bayilik sisteminin olmamasının da fiyatta bir avantaj yaratacağı belirtiliyor. Çünkü bayinin aracı en az yüzde 7-8 kâr marjı ile aracı sattığı biliniyor.