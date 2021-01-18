Yerli otomobil TOGG yeni gelişmeyi duyurdu
Yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gemlik'teki tesislerde üstyapı çalışmalarının başladığı duyuruldu.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Gurubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşım yapıldı.
Açıklamada şöyle denildi:
2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik.
Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek.
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