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Otomotiv Yerli otomobil TOGG yeni gelişmeyi duyurdu
Otomotiv

Yerli otomobil TOGG yeni gelişmeyi duyurdu

Yerli otomobili TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gemlik'teki tesislerde üstyapı çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:33:00 -
Yerli otomobil TOGG yeni gelişmeyi duyurdu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Gurubu'nun (TOGG) sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşım yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik.

Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek.

Bizi izlemeye devam edin.

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Yorumlar

Putsavar

eyyyyy gruuupçuuuuu caaahaaapeelillerrrr bizleri 79 yıl at arabasına mahkum ettiğiniz günler burnunuzdan fitil fitil gele 
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Hasan

Anketlerde oylar düştü herhalde hemen elektrikli otomobil haberleri başladı.
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