Yerli otomobil TOGG için tarih verildi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi ziyaret eden Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile makamında görüştü.

Hisarcıklıoğlu, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, yeni hizmet binasıyla gurur duyduklarını söyledi.

İş dünyasının asli temsil merkezleri olan odaların, şehirlerine değer katan, güzelleştiren, hizmet eden yerler haline gelmeleri gerektiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, yeni hizmet binasının Bingöl'ün gelişmesine daha büyük katkılar vereceğine inandığını aktardı.

Türk iş dünyası olarak mesleki eğitime büyük önem verdiklerini ve yıllardır bununla uğraştıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu uğraşmaların sonucunda bugün 113 meslek lisesinin hamiliğini Türkiye’deki oda ve borsalar yapmaktadır. Burada da büyük başarı elde ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"Mart ayında da burada TOGG'u hep beraber göreceğiz"

Yerli otomobilin Türk insanı için 120 yıllık hayal olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, 1960 yılında yarım kalmış "Türkiye'nin Otomobili" projesi için 2017'de görev üstlendiklerini anımsattı.

Bunun öncesinde 15 sene çağrıda bulunulduğunu ancak kimsenin çıkmadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Dünyayla teknolojik alanda aynı zamanda yüzde 100 elektrikli, IP hakları bize ait olan otomobilin Gemlik’teki fabrikasının açılışını 29 Ekimde yapacağız. Bu, aslında Türk iş dünyasının gururu. Bu otomobili yapanlar sizlersiniz. İnşallah Mart ayında da burada TOGG'u hep beraber göreceğiz. Hep beraber burada bineceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bölge coğrafyamızda ve dünyada da huzur istiyoruz"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Huzurun olmadığı yerde ticaret olmaz, ticaretin olmadığı yerde de zenginlik olmaz. Biz de ülkemizde ticaretimizi yapabilmek için huzur istiyoruz. Artı zenginleşmek istiyoruz, halkımızı zengin etmek, istihdam oluşturmak istiyoruz. Ama sadece ülkemizde değil, bölge coğrafyamızda ve dünyada da huzur istiyoruz. Çünkü önümüz açıldıktan dünyayla ticaret yapma şahsımız daha da artar. Allah 'Bir ve beraber olunca rahmeti, bereketi veririm' diyor. Ben bu kapsamda diyorum ki; 'Ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin.' Etnik kökeni, mezhebi, siyasi fikrinden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Aramızda farklı fikirlerimizi tartışacağız, ortak akılda birleşeceğiz. Bunu yapanlar kazanıyor, bunu yapamayanlar kaybediyor. Allah bize de bir araya gelip birlikte hareket etme kabiliyetini kötü günde verdiği gibi iyi günde de versin."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz da Kovid-19 salgını sonrasında dünyanın en şanslı ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu ifade ederek, "Tedarik sistemlerinin değiştirildiği, farklı arayışların olduğu bir dünyadayız. Ukrayna savaşı sonrası Türkiye’nin stratejik önemi anlaşılmış durumda. Orta vadede Türkiye üst orta gelir grubundan yüksek gelir grubuna geçmeye aday bir ülke. Bunu da daha fazla demokrasiyle daha fazla kalkınmayla başaracak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Yılmaz, beraberindeki Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Ayas ile yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.