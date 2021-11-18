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Otomotiv Yerli otomobil TOGG duyurdu! Paylaşım geldi: Üretim için geri sayım başladı
Otomotiv

Yerli otomobil TOGG duyurdu! Paylaşım geldi: Üretim için geri sayım başladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 11:48:00 - 2021-11-18 11:49:20

Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yerli otomobil TOGG'dan son dakika müjdesi geldi.

Yapılan açıklamada, "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" denildi.

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