Yerli otomobil TOGG duyurdu! Paylaşım geldi: Üretim için geri sayım başladı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan (TOGG) heyecanlandıran bir paylaşım daha geldi.
Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yerli otomobil TOGG'dan son dakika müjdesi geldi.
Yapılan açıklamada, "TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" denildi.