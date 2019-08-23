Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü! Sipariş yağıyor Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada, "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmenyüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor" dedi.

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları;



- "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor" - "Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak"

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