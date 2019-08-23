Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi gördü! Sipariş yağıyor
Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada, "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmenyüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor" dedi.23 Ağustos 2019 Cuma 10:02
Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları;
- "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor"
- "Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak"
YORUM YAZ