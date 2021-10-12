Yerli otomobil 2023 yılının ilk çeyreğinde yollarda

Varank gelişmiş ülkelerin teknoloji hamlelerine karşılık Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ile cevap verdiğini kaydetti. Varank, genç yaştaki girişimcilerin milyar dolarlık değerde şirketler kurabildiğine işaret ederek, “Gençlerimize yatırım yaparak gelecekte güçlü ülkelerle yarışacak, zaten şu anda da yarışıyoruz ama onlarla aynı ligde Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi diyorsak, bu 10 ekonominin içerisine gireceğimize yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir öğrencinin TOGG’un banttan ineceği tarihi sorması üzerine Varank, Türkiye’nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Varank, “Türkiye’nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur” diye konuştu.