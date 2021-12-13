Yerli makineli tüfek seri üretime hazır

KaleKalıp Stratejik İlişkiler Müdürü Hakan Akkoç, makineli tüfeğin tasarımı ve kalifiye edilmesi için yaklaşık 2 yıllık bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Akkoç, “KMG556’nın kalifikasyon testlerini bir ay süren zorlu sürecin sonunda tamamladık. Makineli tüfeğimiz için şu an seri üretime hazırız” diye konuştu. Akkoç, makineli tüfeğin 7.8 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Tüfekle 5.56 milimetre mühimmatla dakikada 750-950 atış yapabildiğini aktardı. Akkoç, “Her ürünümüzde olduğu gibi makineli tüfeğimizde de yeni versiyonlar geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullandı. Akkoç, KMG556’ya dünya piyasasına da çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi. 3.5 yılda 12 çeşit ürün ürettiklerine ve ağustos ayından sonra 20’den fazla ülkeyle temasa geçtiklerine işaret etti. Şu ana kadar yaptıkları ürünlerin hepsinin tasarımının ve üretiminin KaleKalıp tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akkoç, “Silahlarımızın bütün parçaları Türkiye’de üretiliyor. Yerlilik oranımız yüzde 100. Kritik parçaları biz imal ediyoruz” şeklinde konuştu.