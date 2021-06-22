Yerli koronavirüs aşısının ismi belli oldu

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülere aşılar yapılmaya başlandı.

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Bu gurur milletimize ait. Bundan sonraki safhada gönüllülere yapılıp etkinliğini görmüş olacağız.

Bugün ilk gönüllümüze huzurlarınızda aşıyı yapmış olacağız.

Faz-3 safhasına gelen aşı da özellikle etkinliğini görmek istiyoruz ve devamında yaygın kullanıma geçmiş olacağız.

İlk gönüllümüz Yasin bey yanımızda arz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ben de çok çok teşekkür ediyorum, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizde geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen bu ilk çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum.

Üçüncü fazının ilk uygulaması biraz sonra gerçekleştirilecek bu aşımızla birlikte Türkiye artık yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır.

Salgınla mücadelede dünyada bilinen en etkili ve yaygın araç aşılar. Türkiye Çin ve Almanya başta olmak üzere somut neticeye ulaşan tüm aşıların tedariki ve uygulamasında oldukça ileri bir düzeydedir.

"Müjdelerimizi milletimizle paylaştık"

İnşallah birkaç hafta içinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız. Salgınla mücadelede ve aşılamada mesafe kat ettikçe kısıtlamaları da birer birer kaldırıyor veya azaltıyoruz.

Haziran ayı başıyla birlikte pek çok alanda milletimize rahat nefes aldıracak açılımları zaten başlatmıştık. Dün de Temmuz ayıyla birlikte sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin mücadelelerimizi ve müjdelerimizi milletimizle paylaştık.

Bu salgının ne kadar süreceği belirsizdir. Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak, milletimizin sağlığını güvence altına almak için kendi aşımıza sahip olmamız kritik öneme sahiptir. Artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz.

Yerli aşının adı

Bu konuda benim şahsen gönlümden geçen şu olabilir; hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından; TURKOVAC.

TURKOVAC ne anlama geliyor?

Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de geliştirilen yerli aşının adı 'TURKOVAC' oldu. Vatandaşlar TURKOVAC adının ne anlama geldiğini merak etmeye başladı.

TURCO yabancı dillerde 'TÜRK' anlamına gelirken 'VAC' ise Türkçe anlamı 'aşı' olan vaccine kelimesinin kısaltılmış halidir.

TURKOVAC ise 'TÜRK AŞISI' anlamını taşımaktadır.