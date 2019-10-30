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Teknoloji

ABD medyası bunu konuşuyor! Türkiye...

ABD’nin Bloomberg haber ajansı, Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın kabiliyetinin terör örgütü PKK/ YPG’ye karşı verilen mücadelenin seyrini değiştirdiğini yazdı.

2019-10-30 12:19:00 - 2019-10-30 12:28:01
ABD medyası bunu konuşuyor! Türkiye...

14 Ekim tarihinde PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntülerin anlatıldığı haberde, “PKK/PYD-YPG’liler tünelden çıkarken bir Türk keşif İHA’sı onları fark etti. PKK/YPG’liler, Suriye’de bir kamyona mühimmat yüklerken söz konusu İHA, onların koordinatlarını bir F-16’ya gönderdi. F-16 da saniyeler sonra operasyon gerçekleştirdi” denildi.

"Olayların seyrini değiştirdi"

Bloomberg tarafından servis edilen haberde, “İHA’lar, Ankara’nın ülkenin Güneydoğusunda, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’de PKK’ya karşı onlarca yıldır sürdürdüğü mücadelede olayların seyrini değiştirdi” denildi.

“İHA’ların kullanılması ayrıca hem Türk askerlerinin hayatını kurtarıyor hem de Savunma Bakanlığının tasarruf etmesini sağlıyor” denilen haberde, “ABD askerleri, 9 Ekim’de çekilmeye başladıktan sonra Türk İHA’ları, jetleriyle birlikte, askerlerin önünü açmak için PKK/PYD-YPG’lilerin  sığınak ve mevzilerini vurmaya başladı” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

sutcu imamin torunu

birilerin içerisi kan agliyordur
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hasan

CHP İHA larada karşı.. Sebebini siz anlayın artık..
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