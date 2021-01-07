Yerli İHA motoru PD170'te kritik gelişme! Dünya ülkeleri sıraya girdi

PD170 motorunun başarısının Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından da dile getirildiğinin altını çizen TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "PD170 dizel İHA motorumuz; sağ olsun Selçuk Bayraktar bey de kendi Twitter hesabından duyurdu. Yaptıkları testte de sınıfında açık ara dünyadaki en iyi motor" dedi.

PD170 İHA motorunun ihracatı için Tayland, Malezya, Pakistan ve hatta ABD ile görüşmeler yapıldığını aktaran Akşit platformun özellikle yakıt tasarrufu ve maliyeti ile öne çıkan bir ürün olduğunu belirtti.

Akşit açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"Yakıtsal, fiyatı, irtifada ürettiği güç açık ara dünyada sınıfındaki üretilen en iyi motor. Bununla ilgili yani yakın coğrafya, Ortadoğu ve İslam ülkelerinin dışında da çok ciddi ilgi görüyor. Tayland’dan, Malezya’dan ve Pakistan’dan ilgi görüyoruz görüşmeler yapıyoruz ve hatta ABD ile görüşmeler yapıyoruz. Çünkü gururla söylüyoruz ki bu sınıfta bu performansıyla İHA motoru Amerika’da yok.

Onların kendi motor şirketleri tabii ki var. Fakat bizimki kadar yüksek irtifada bu yakıt sarfiyatıyla bu gücü üretebilen yok. Onlar bile ilgileniyorlar. Tabi bunun politik boyutu var. Hem dünya pazarı olsun hem de İslam ülkesi olsun politik sebeplerle teknoloji know-how olarak biz çok rahat satabileceğimiz halde bizden almayan, satamadığımız ülkeler oluyor.

Tabi bu tüm dünya için geçerli ama benim uzun dönemde hem İslam coğrafyası hem Ortadoğu hem de tüm dünyaya bu motorlardan bol miktarda satacağımızı hatta belki bazı ülkelerle bu Amerika bile olabilir; devletimizin izin verdiği kısımda ortak üretim yapabileceğimizi yani teknoloji transferi, batıdan Türkiye yerine Türkiye’den batıya döndüreceğimize inanıyorum."

ANKA İHA başta olmak üzere yerli İHA’ların motor ihtiyaçları için gerçekleştirilen PD170 ilk uçuşunu yine ANKA İHA ile 27 Aralık 2018’de gerçekleştirmişti. ANKA’nın yurt dışından ithal edilen motoruna göre daha güçlü ve daha az yakıt tüketimine sahip bir motor. Ayrıca PD170’in Bayraktar TB3 İHA’da da kullanılması planlanıyor.