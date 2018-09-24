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Yerli helikopterin motorunun gücü test edildi

İlk uçuşunu başarıyla yapan Türkiye’nin özgün helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin (TEI) yürüttüğü projede, önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:20
Yerli helikopterin motorunun gücü test edildi

İlk uçuşunu başarıyla yapan Türkiye’nin özgün helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin (TEI) yürüttüğü projede, önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı.

PROTOTİP 1 YIL SONRA ÇALIŞACAK

İlk ateşleme sonrasında projedeki önemli aşamalardan biri, T625’in ilk uçuşunu yaptığı 6 Eylül’den bir gün önce gerçekleşti. Motor 5 Eylül’de kararlı rejimde çalıştırıldı. Projenin kilometre taşlarından birini oluşturan bu gelişmeyle motorun tasarlandığı şekilde çalıştığı görüldü. TEI bünyesinde motorun karakterizasyon çalışmaları devam ederken, 1 yıl sonunda prototip motorun çalıştırılması planlanıyor.

Turboşaft motorun Türkiye’de geliştirilip üretilebilmesiyle havacılık sanayisi yeni bir yüksek teknolojiye adım atacak.

YAN SANAYİYE KATKI SUNACAK

Uzmanlar, savunma ve havacılık sanayisinde platform üreticiliğine motor üretiminin de eklenmesinin ülkenin güveninin artmasını sağlayacağını vurguluyor. Motor üretimi, ülkedeki yan sanayinin yeni yetenekler kazanması ve gelişimine de katkı sağlayacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 09:20
  1. USAŞ Motor Sanayii AŞ’nin (TEI)
  2. Yerli helikopter
  3. yerli helikopter üretimi

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