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Yerli helikopter motorunun gücü testten başarıyla geçti

İlk uçuşunu başarıyla yapan Türkiye'nin özgün helikopterinin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanmasına yönelik Savunma Sanayii Başkanlığının koordinasyonunda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin yürüttüğü projede, önemli kilometre taşlarından biri daha başarıyla aşıldı.

23 Eylül 2018 Pazar 11:23
Yerli helikopter motorunun gücü testten başarıyla geçti

Motorun kalbini oluşturan çekirdek motorun ön  prototip imalatının tamamlanması ve ilk ateşlemenin başarıyla gerçekleştirilmesi  sonrasında proje yoğun şekilde sürdürülüyor.

Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nin 8 yıllık süresinin 1,5 yıllık  dönemi geride kaldı. TEI, projede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen  söz doğrultusunda 5,5 yıllık sürede gelinecek noktaya 4 yılda gelmeyi hedefliyor.  T625'in yerli motorla ilk uçuşunu 2021 yılının ilk yarısında yapması amaçlanıyor.  Proje kapsamındaki çalışmalar bu hedef doğrultusunda hızlandırıldı.

Tasarım doğrulandı

İlk ateşleme sonrasında projedeki önemli aşamalardan biri, T625'in ilk  uçuşunu yaptığı 6 Eylül’den bir gün önce gerçekleşti. Motor 5 Eylül’de kararlı  rejimde çalıştırıldı. Projenin kilometre taşlarından birini oluşturan bu  gelişmeyle motorun tasarlandığı şekilde çalıştığı görüldü.

TEI bünyesinde motorun karakterizasyon çalışmaları devam ederken, 1  yıl sonunda prototip motorun çalıştırılması planlanıyor.

Projenin ilerleyen aşamalarında motorun kararsız durumlarda nasıl  tepki verdiği test edilecek. Örneğin yüzde 150-180 gibi yüklere maruz bırakılacak  motorun ne yapacağı, nasıl tepki vereceği gözlemlenecek. Ömür testi için  saatlerce, günlerce çalıştırılacak motorun limitleri, tahribatlı testlerde sonuna  kadar zorlanacak.

Yüksek teknolojiye giden yol

Turboşaft motorun Türkiye'de geliştirilip üretilebilmesiyle havacılık  sanayisi yeni bir yüksek teknolojiye adım atacak. Malzeme, analiz, tasarım, test  kabiliyetlerinin en uçlarda olduğu bu teknolojinin Türkiye'ye kazandırılması  büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, savunma ve havacılık sanayisinde platform üreticiliğine  motor üretiminin de eklenmesinin ülkenin güveninin artmasını sağlayacağını  vurguluyor. Motor üretimi, ülkedeki yan sanayinin yeni yetenekler kazanması ve  gelişimine de katkı sağlayacak.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:23
  1. Turboşaft

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