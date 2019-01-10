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Yerli elektroşok Wattozz'a talep yağıyor!

Yerli elektroşok silahı Wattozz'a, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya'dan talep geldi. Bu ülkelerle temsil ve dağıtımı için 10 milyon dolar değerinde toplu sözleşme imzalandı.

10 Ocak 2019 Perşembe 19:42
Yerli elektroşok Wattozz'a talep yağıyor!

Yüzde yüz yerli ve milli olarak üretilen elektroşok silahı Wattozz'a yurt dışından talep gelmeye devam ediyor. Wattozz'un Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya'da temsil ve dağıtımı için 10 milyon dolar değerinde toplu sözleşme imzalandı.

Hükümetin savunma sanayiinde girişimcilere sağladığı destekler meyvelerini vermeye başladı. Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için daha önce Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık ilk satış sözleşmesinin imzalandığı hatırlatıldı.

Malezyalı şirket ile yapılan anlaşmanın ardından yeni uluslararası sözleşmelerin yapılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, "Albayraklar Savunma firması tarafından üretilen Wattozz'un Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, ve Slovenya'da temsil ve dağıtımı için Zagreb merkezli Kalender Consulting firması ile 10 milyon dolar değerinde toplu sözleşme imzalandı." ifadesine yer verildi.

Gürcistan da istiyor

Açıklamada, ayrıca Wattozz'un Gürcistan için de Ayem Caucasus firması ile ön satış sözleşmesi yapıldığı, yakın dönemde başta Almanya, İngiltere ve Vietnam’dan gelecek heyetlerle masaya oturulacağı kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Wattozz silahının bu denli talep görmesinin dünyadaki ilk ve tek uzaktan kontrol edilebilen kablosuz elektroşok silahı olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Ölüm ve ağır yaralanmaların önüne geçilecek

Amerikan rakibi Taser silahına kıyasla birçok üstün özelliğe sahip yüzde 100 yerli Wattozz'un dünya polis teşkilatları tarafından kullanılmaya başlanmasıyla ateşli silah kullanımının azalacağını aktaran Albayrak, "Ölüm ve ağır yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçilecektir. Dünya emniyet güçlerinin ve özel güvenlik birimlerinin yerli ve milli silahımıza duydukları büyük ilgiden son derece mutlu ve gururluyuz. Gelen distribütörlük ve alım taleplerini tek tek değerlendirmeye ve anlaşmalar yapmaya da başladık." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:42
  1. yerli elektroşok
  2. Wattozz

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