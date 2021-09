Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Turkovac ismi verilen yerli aşıda son durum merak ediliyor. Faz-3 çalışmaları süren aşının acil kullanım onayı almasının ardından seri üretiminin başlayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Peki, yerli aşı ne zaman kullanılacak yan etkisi oluyor mu?

Yerli aşının yan etkisi var mı? Turkovac yan etkileri neler?

Yerli aşıyla ilgili çalışmalar halen sürüyor. Aşının ekim ayı gibi uygulanması bekleniyor. Turkovac aşısı Çin aşısı gibi inaktif bir aşıdır. Uzmanlar şimdiye kadar yerli aşıyla ilgili bir yan etki başvurusunun olmadığını ifade ediyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, “TURKOVAC için faz-3 çalışmamız Kayseri Şehir Hastanesinde devam ediyor. Şu an için 72 gönüllümüze TURKOVAC aşısını faz-3 kapsamında uyguladık. Türkiye genelinde İstanbul, Ankara ve Kayseri’de çalışmalar devam ediyor. 5 merkez şeklinde devam ediyoruz. Burada Erciyes Üniversitesinde de faz-3 gönüllüleri alınmaya devam ediyor. Şu an için Türkiye genelinde yaklaşık bin 100 gönüllüye TURKOVAC aşılaması kapsamında aşı yapıldı. Bunların takipleri yapılıyor, 2. dozlarını yapılmaya başlayan Ankara ve İstanbul’daki gönüllüler de mevcut. Herhangi bir yan etki dönüşü olmadı. Lokal aşı yerindeki ağrı dışında ciddi, hayati tehlike oluşturabilecek ya da tıbbi bir tedavi ihtiyacı gerektirecek bir yan etki ile karşılaşmadık. Şu an için gönüllü alımına e-nabız üzerinden devam ediyoruz. Özellikle 3 şehirde olduğu için belirtmek istiyorum. TURKOVAC çalışmasına katılmak isteyen gönüllülerimiz devam eden süreçteki takiplerinde tekrar gelebilmek şartı ile farklı illerden merkezimize başvuru yapabilirler, kabul ediyoruz şu an için. Bu şekilde başvurularını yapabilirler" dedi.